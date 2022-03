Wizyta Joe Bidena w Polsce? Zbigniew Rau: Wydaje się bardzo prawdopodobna

W poniedziałek 14 marca CNN poinformowało, że Biały Dom prowadzi rozmowy na temat podróży prezydenta Joe Bidena do Europy. Dziennikarze, powołując się na „wiele źródeł”, twierdzili, że rozmowy te mają być na początkowym etapie, a sama wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie ma stanowić odpowiedź na trwającą rosyjską inwazję na Ukrainę. CNN podkreślało przy tym, że dotychczas nie została ogłoszona jakakolwiek podróż Joe Bidena do państw europejskich.

Dwa źródła Reutersa potwierdziły, że takie dyskusje odbywają się w Białym Domu i jako horyzont czasowy dla ewentualnej podróży wskazano na najbliższe tygodnie. Jedna z możliwości, które są omawiane, zakłada, że Joe Biden weźmie udział w przyszłotygodniowym nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli, a następnie pojedzie do Polski.

Joe Biden z wizytą w Polsce? Zbigniew Rau komentuje

O to, czy prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Polski, został zapytany Zbigniew Rau na konferencji prasowej. – Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że skoro prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie, to naturalnym miejscem jego odwiedzin jest wschodnia flanka NATO. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, którym jest Polska – powiedział minister spraw zagranicznych Polski. Zbigniew Rau dodał, że wizyta Joe Bidena „wydaje się bardzo prawdopodobna". Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że Joe Biden przyleci do Polski 25 marca.

