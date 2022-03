Andrzej Duda leci do Turcji. Będzie rozmawiał „w cztery oczy” z Erdoganem

Prezydencki minister przekazał na Twitterze, że wizyta w Ankarze będzie miała charakter roboczy, a w planie jest rozmowa „w cztery oczy” prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Andrzej Duda leci do Ankary

Rozmowa zapewne będzie dotyczyła inwazji Rosji na Ukrainę i wysiłków dyplomatycznych w celu powstrzymania Władimira Putina przed dalszą eskalacją. Zarówno Polska jak i Turcja są zaangażowane w negocjacje między Rosją i Ukrainą. Prezydent Andrzej Duda codziennie rozmawia telefonicznie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. We wtorek delegacja polsko-słoweńsko-czeska z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim na czele udała się do Kijowa, gdzie spotka się z ukraińskimi przywódcami.

Spotkanie ministrów w Antalayi

Z kolei w ubiegły czwartek w tureckiej Antalayi odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Ukrainy i Rosji Dmytra Kułeby i Siergieja Ławrowa. Spotkanie zorganizowano na marginesie forum dyplomatycznego. – Siergiej Ławrow nie był w stanie samodzielnie podjąć żadnego zobowiązania. Rozmowy były i łatwe i trudne. Zrobiłem co w mojej mocy, żeby znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie tragedii humanitarnej, która rysuje się na polu bitwy i w obleganych miastach – przekazał Kułeba po zakończeniu rozmowy.

Erdogan rozmawiał z Putinem

Wcześniej, 6 marca, z Putinem rozmawiał Erdogan. Prezydent Turcji miał zapewniać, że jego kraj jest gotowy do wniesienia wszelkiego rodzaju wkładu w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie pokojowymi środkami tak szybko, jak to możliwe. Podkreślał, że pilne całkowite zawieszenie broni nie tylko złagodzi problemy humanitarne, ale także zapewni możliwość znalezienia rozwiązania politycznego. Wzywał do „wspólnego utorowania drogi do pokoju”. „Prezydent Erdoğan podkreślił znaczenie podjęcia pilnych kroków w celu osiągnięcia zawieszenia broni, otwarcia korytarzy humanitarnych i podpisania porozumienia pokojowego” – przekazano w komunikacie. „Oświadczając, że jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską i innymi krajami, prezydent Erdoğan zapowiedział, że będzie kontynuował starania o przeprowadzenie kompleksowych negocjacji i osiągnięcie wyniku” – dodano.

