Rosja wyrzucona z Rady Europy. Decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego

Choć Rosja z wyprzedzeniem rozpoczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy, to do Zgromadzenia Parlamentarnego należał ostatni głos. We wtorek 15 marca 216 delegatów opowiedziało się za wykluczeniem Federacji Rosyjskiej. Wstrzymały się jedynie trzy osoby.

W momencie ogłoszenia werdyktu na sali rozległy się gromkie oklaski. Informację o tym rozstrzygnięciu przekazał w mediach społecznościowych Marek Borowski. „Wyrzucamy Rosję z Rady Europy!” – triumfował. Ta decyzja była kontynuacją procesu rozpoczętego 25 lutego, dzień po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wówczas Rada Europy zdecydowała się jedynie na zawieszenie członkostwa Federacji Rosyjskiej.

Wojna na Ukrainie. Rosja wyprzedzająco wychodzi z Rady Europy

Przewodniczący rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Piotr Tołstoj przekazał organowi list ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, w którym dyplomata poinformował o wszczęciu procedury opuszczania organizacji przez jego kraj. Rada Europy potwierdziła otrzymanie listu.

Z kolei przewodniczący komisji spraw międzynarodowych niższej izby parlamentu Rosji Leonid Słucki oświadczył, że kraje Unii Europejskiej i NATO postrzegały Radę Europy jako „środek ideologicznego wsparcia dla swojej militarno-politycznej i gospodarczej ekspansji na wschód”. „Ale nie bójcie się. Wszystkie prawa zostaną zagwarantowane w naszym kraju, koniecznie i bezwarunkowo” – napisał na Telegramie.

