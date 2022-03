Kaczyński: Potrzebna jest obronna misja pokojowa na terenie Ukrainy

– Dołączę się do tych ważnych słów, słów uznania, szacunku, wielkiego szacunku, wielkiego uznania dla wielkiego heroizmu pana prezydenta, pana premiera, wszystkich członków kierownictwa, dla heroizmu całego narodu ukraińskiego. A także współczucia, wielkiego współczucia dla tych wszystkich, którzy są ofiarami – mówił Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

– Ale to współczucie nie może być pustym słowem, nie może być tylko słowem. Musi być czymś dalej idącym. Ja chciałem tutaj w Kijowie powiedzieć kilka słów, które zwrócone są do przywódców państw UE, państw NATO. Chciałbym odwołać się do ich sumień, ale także do ich konsekwencji. Oni głoszą pewne zasady, my te zasady podzielamy. Ale jeżeli te zasady się głosi, to trzeba wyciągać z nich także wnioski. Potrzebna jest pomoc, o której była tutaj mowa – podkreślał Jarosław Kaczyński.

Wojna na Ukrainie. Kaczyński: Potrzebna jest misja pokojowa NATO

– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił Jarosław Kaczyński.

– Z Kijowa kieruje się tym wielkim przedsięwzięciem, więc jest to idealne miejsce, by powiedzieć to tym, którzy dziś decydują na całym świecie. Nie chodzi o słowa uznania i solidarności. Chodzi o czyny i to, co jest tutaj bezwzględnie potrzebne – o odwagę – podkreślał prezes PiS.

