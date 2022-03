Światowe media komentują wizytę trzech premierów i Kaczyńskiego w Kijowie. „Istotna propozycja”

We wtorek 15 marca z oficjalną wizytą przyjechali do Kijowa premierzy: Polski Mateusz Morawiecki, Czech Petr Fiala i Słowenii Janez Jansa. W polskiej delegacji był także wicepremier ds. bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński. O wizycie pisze wiele światowych mediów, zauważając, że to pierwsza wizyta tak wysokiej rangi w Kijowie od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

„Wysłannicy Wolności z Kijowa”

„ Podróż jest ryzykowna, a środek transportu niezwykły. Pomimo rosyjskich ataków i eksplozji w mieście, szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii pojechali we wtorek pociągiem do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tym samym wysyłają mocny sygnał solidarności z Ukrainą ” – pisze niemiecki portal „Handelsblatt”.

Osobny komentarz napisał też redaktor portalu Hans Jürgen Jakobs, który już w tytule nazwał uczestników delegacji „wysłannikami wolności”.

„ Wielu ucieka z Ukrainy (...) Ale trzech premierów przyjechało pociągiem do zbombardowanego Kijowa, w którym od zeszłej nocy obowiązuje godzina policyjna. To trzech wysłanników wolności i Unii Europejskiej: premier Polski Mateusz Morawiecki, premier Czech Petr Fiala i jego słoweński odpowiednik Janez Jansa ” – czytamy w komentarzu.

Na ryzyko podróży do bombardowanego Kijowa zwraca też uwagę BBC w tekście „Europejscy przywódcy ryzykują podróż pociągiem, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim”. „Ukraina doceniła odwagę trzech europejskich przywódców, którzy odbyli długą, ryzykowną podróż koleją z Polski do Kijowa, w geście poparcia w obliczu dalszego rosyjskiego ataku na miasto” – czytamy.

W samym tekście podkreślono, że „w trakcie rozmów w Kijowie słychać było głośne wybuchy z walk na zachodnim krańcu stolicy”.

BBC zwróciło też uwagę, że członkiem delegacji był Jarosław Kaczyński. Przy tej okazji przypomniano wizytę Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. O wizycie Lecha Kaczyńskiego przypomniał też portugalski „Observador”.

„Pokaz wsparcia dla ukraińskiego narodu i przywództwa”

O wizycie europejskich przywódców w obliczu kolejnych bombardowań Kijowa pisze także „Washington Post”. „Dramatyczna wizyta najwyższych urzędników z Czech, Polski i Słowenii do miasta, które zostało wstrząśnięte we wtorek rano przez kolejne wybuchy, nastąpiła pośród narastającego kryzysu humanitarnego i nacisku na izolację rosyjskiego prezydenta Władimira Putina” – czytamy .

Również „Al Jazeera” donosi o wizycie, cytując swojego kijowskiego reportera Imrana Khana. „Wizyta była przede wszystkim bardzo widocznym publicznym pokazem wsparcia na wysokim szczeblu dla ukraińskiego narodu i przywództwa” – przekazał Khan.

„Al Jazeera” zauważa też, że państwa, których premierzy odwiedzili Kijów, to byłe państwa komunistyczne, a obecnie członkowie Unii Europejskiej i NATO. „Czechy i Polska są jednymi z najsilniejszych sojuszników Ukrainy w Europie od czasu inwazji Rosji” – czytamy.

Misja NATO? „Kaczyński najbardziej wpływową postacią polskiej władzy”

Włoska telewizja Rai w swoim tekście zwróciła uwagę na pomysł Jarosława Kaczyńskiego wysłania na Ukrainę misji NATO.

„Kaczyński, założyciel konserwatywnej prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) (...) jest uważany za najbardziej wpływową postać polskiej władzy. Dlatego jego propozycja dotycząca sił NATO jest szczególnie istotna” – przekonuje RAI.

Telewizja twierdzi, że misja miała na celu przynieść Ukrainie europejską solidarność. Jednak zwraca też uwagę, że „pomysł wyjazdu został wysunięty na posiedzeniu Rady Europejskiej w Wersalu, ale Bruksela określiła, że trzej przywódcy nie mają mandatu na reprezentowanie UE” .

Niemiecki portal RND uważa, że „z politycznego punktu widzenia ważniejsze od treści rozmów było ich fizyczne przeprowadzenie” . „Putinowi nie może się to podobać. (...) Ludzie powinni bać się jego i jego armii. Czy nie groził już wystarczająco często bombami atomowymi w czasie tego kryzysu? Teraz można odnieść wrażenie, że nie jest już traktowany poważnie” – czytamy w tekście.

Zdaniem portalu „w rzeczywistości podróż trzech premierów jest oznaką słabnącego respektu”. „W niektórych krajach NATO narasta wrażenie, że nie ma nic złego w wyprostowaniu nieco pleców przed Rosjanami. Wygląda na to, że kampania strachu Putina z jakiegoś powodu przekroczyła szczyt” – dodano.

Na wagę samego wyjazdu zwraca też uwagę fiński Helsingin Sanomat. „Niebezpieczna podróż unijnych ministrów może przynajmniej na chwilę powstrzymać Władimira Putina” , pisze korespondentka Vesa Sirén. „Można się spodziewać, ze premierzy UE będą działać jako swego rodzaju żywa tarcza podczas wizyty” – oceniła.

„Godne pochwały działanie”

Hiszpański dziennik „El Pais” ocenia wizytę jako polityczny gest wsparcia i wskazuje, że autorem tego pomysłu był szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. „Trzej przywódcy UE przeciwstawiają się oblężeniu Kijowa, by udzielić poparcia Zełenskiemu” – czytamy. W tekście wskazano, że „Komisja Europejska dystansuje się od inicjatywy”. Źródła dziennika miały informować, że szef Rady Europejskiej ostrzegał Morawieckiego przed „zagrożeniami bezpieczeństwa”, jakie stwarza taka inicjatywa.

Z kolei madrycki dziennik „El Mundo” nazywa wyjazd do ukraińskiej stolicy „godnym pochwały”.

Francuski „Le Figaro” pisze za to o „niespodziewanej wizycie trzech europejskich premierów w Kijowie”, oceniając ją jako „symboliczną i jednocześnie konkretną”.

Z kolei portugalska telewizja SIC porównała wizytę do nieoczekiwanego pojawienia się byłego prezydenta Francji Françoisa Mitterranda na ulicach oblężonego Sarajewa podczas wojny w byłej Jugosławii. „Mateusz Morawiecki, Petr Fiala i Janez Jansza swoją odważną podróżą do atakowanego przez Rosjan Kijowa udowodnili, że w UE są jeszcze przywódcy, którzy potrafią podejmować duże ryzyko dla walki o wolność i demokrację” – twierdzi lizbońska stacja .

Włoska „La Repubblica” pisze z kolei o „części Europy w Kijowie”. Według gazety pociąg, którym podróżowali, „rzucił wyzwanie oblężeniu stolicy Ukrainy” . Dziennik zwrócił też uwagę na propozycję Kaczyńskiego. „ W wyczynie dokonanym przez premierów Polski, Czech i Słowenii widać tę samą gotowość do rzucenia wyzwania despotyzmowi tyrana, jaką wcześniej zademonstrowano sankcjami, ale przede wszystkim – dostawami broni ” – uważa komentator gazety. „Podróż ta jest dowodem na to, że także Europa może zadać mocny cios temu, kto się jej stawia” – dodaje .

Światowe agencje o wizycie

Informacje o wizycie publikowały też światowe agencje prasowe, takie jak Associated Press, czy Agencja Reutera. W depeszach podkreślano, że premierzy byli pierwszymi przywódcami, którzy odwiedzili Kijów o wybuchu wojny, a Polska, Czechy i Słowenia są dawnymi krajami komunistycznymi, które obecnie są zarówno w UE, jak i NATO. Informowano też o sprzecznych doniesieniach, na ile wizyta premierów jest formalną reprezentacją UE.

Za agencjami depesze przedrukowało wiele innych portali i gazet na całym świecie.

