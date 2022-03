Błaszczak przedstawił w NATO projekt misji Kaczyńskiego. „Sprawa została położona na stole”

Swoje wystąpienie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaczął od przypomnienia o rosyjskich zbrodniach na narodzie ukraińskim, do których w ostatnich dniach wojny dochodzi coraz częściej. – Nie ma zgody Sojuszu Północnoatlantyckiego na taką sytuację. W związku z tym omówiliśmy działania jakie powinny zostać podjęte, by powstrzymać tę inwazję. Ja ze swojej strony przedstawiłem też projekt, o którym mówił też premier Jarosław Kaczyński w Kijowie.

– Przedstawiłem go do zastanowienia sojuszników czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Przypomnę, że taka misja pokojowa jest na przykład w Kosowie. Nie jest to oczywiście proste – ta sprawa będzie omawiana, ta sprawa została położona na stole – mówił Błaszczak.

Wojna na Ukrainie. Kaczyński: Potrzebna jest misja pokojowa NATO

– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił Jarosław Kaczyński.

– Z Kijowa kieruje się tym wielkim przedsięwzięciem, więc jest to idealne miejsce, by powiedzieć to tym, którzy dziś decydują na całym świecie. Nie chodzi o słowa uznania i solidarności. Chodzi o czyny i to, co jest tutaj bezwzględnie potrzebne – o odwagę – podkreślał prezes PiS.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport