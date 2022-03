Starcie pomiędzy byłym i obecnym ministrem obrony narodowej. Reakcje konta MON i posłanki KO

Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że „zabiega o to, aby obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju miała charakter stały”. Minister obrony narodowej dodał, że chciałby, aby „bazy, które są teraz obecne w Polsce, zwłaszcza USA, były bazami stały, bo do odstrasza agresora”. Prowadzący zapytał Błaszczaka, co słyszy od sojuszników oraz jaka jest szansa, że takie bazy powstaną.

Mariusz Błaszczak o wzmacnianiu Wojska Polskiego

Szefa MON zapewnił, że taka szanse istnieje. Tłumaczył, że posługuje się argumentem o wzmacnianiu Polskiego Wojska. – Tak się dzieje od 2015 r., od czasów, kiedy urząd prezydenta RP objął Andrzej Duda i rządzi PiS. Wcześniej jednostki były likwidowane, szczególnie na wschód od Wisły. Zlikwidowano pułk w Suwałkach, brygadę w Lublinie czy batalion w Siedlcach. Konsekwentnie odbudowujemy ten potencjał na wschodzie – powiedział Błaszczak.

Na słowa ministra obrony narodowej zareagował Tomasz Siemoniak, który był szefem resortu w latach 2011-2015. „Minister Błaszczak, który mówi o »wzmacnianiu wojska od 2015« zapomina o szaleńczych czystkach w armii i zahamowaniu modernizacji w wydaniu duetu Antoni Macierewicz – Bartłomiej Misiewicz. Sam minister Błaszczak wzmocnił wojsko konferencjami prasowymi. Zdolności obronne Polski po 2015 są mniejsze” – napisał na Twitterze polityk PO.

Tomasz Siemoniak zareagował na słowa Mariusza Błaszczaka. Jest odpowiedź

Po kilku minutach komentarz Siemoniaka doczekał się odpowiedzi z oficjalnego konta MON. „Od 2015 roku powstał WOT i 18 dywizja. Kupiliśmy system Patriot, wyrzutnie Himars, myśliwce F35, drony Bayraktar, sprzęt z polskiej zbrojeniówki (Raki, Kraby), śmigłowce dla Marynarki i specjalsów. Liczebność wojska wzrosła z 95 tys. do ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych” – wymieniono.

Były minister obrony narodowej odpowiedział na ten wpis w nowym wątku. „Ile z tych zakupów trafiło realnie do Wojska Polskiego, a ile trafi za wiele lat? Jaki jest faktyczny stan etatowy WP po odejściach do 31.01 2022? Ile jednostek w 18 dywizji to przeniesione pod nowy szyld? Ilu było prezesów i wiceprezesów PGZ po 2015? Ilu z nich aresztowano?” – dopytywał Siemoniak, ale nie doczekał się odpowiedzi.

Katarzyna Lubnauer dopytuje Ministerstwo Obrony Narodowej o sprzęt

Do dyskusji włączyła się za to Katarzyna Lubnauer. Posłanka Koalicji Obywatelskiej także zapytała „co z tego sprzętu, które wymieniło konto MON, trafiło już do Polski”. Lubnauer poruszyła również wątek śmigłowców, które miały zastąpić anulowany przetarg na 50 Caracali. „Który z tych zakupów związany będzie z offsetem wzmacniającym polski przemysł obronny?” – zaznaczyła.

Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi poprosiło o sprawdzenie „ile trwa produkcja sprzętu wojskowego”. „Słyszałam zapowiedzi Macierewicza, że śmigłowce już za chwileczkę. W 2017,2018… Dodam, że z Caracali już byśmy korzystali. A wróg nie poczeka. I co z offsetem? Który z tych zakupów jest związany z offsetem?” – zareagowała polityk.

Czytaj też:

Szef MON chwali Jarosława Kaczyńskiego za „przełomowe poprawki”. Mariusz Błaszczak o zmianach