Janina Ochojska: Pieniądze powinni otrzymać uchodźcy z Ukrainy, a nie wspierający ich Polacy

Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji humanitarnej i europosłanka opozycji była w czwartek 17 marca gościem Radia ZET. Prowadząca rozmowę Beata Lubecka zapytała ją, jak jej zdaniem Polska radzi sobie z pomocą dla uchodźców uciekającym przed wojną na Ukrainie?

Ochojska o pomocy uchodźcom: Brakuje dobrej koordynacji

– Pomoc wygląda całkiem dobrze, choć nie ze wszystkim jest tak dobrze. Mobilizacja Polaków, wolontariuszy, ogromna praca samorządów, bardzo duża mobilizacja finansowa różnych firm. To tak, jakby cały czas grała WOŚP – wskazała Ochojska. – Jeśli chodzi o mobilizację i ofiarność, to jest naprawdę bardzo dobrze. Brakuje może dobrej koordynacji i tu żadna organizacja i samorząd nie da rady tego ogarnąć – dodała.

Jej zdaniem pomoc docierającą w różne miejsca należy lepiej skoordynować. – N a jednej granicy tej pomocy jest więcej, a tam, gdzie jest bardzo potrzeba, to jest mniej. To rząd mógłby kontrować, jak zbliżają się Ukraińcy do polskiej granicy i informować organizacje, które miałyby czas na przegrupowanie się – wskazała. – Przyjmowanie uchodźców jest za mało skoordynowane. Największy natłok w regionach blisko granicy. Przewożenie ludzi do kolejnych województw powinno następować szybciej, być bardziej skoordynowane. Powinno oddzielać się od tych, którzy chcą pozostać od tych, którzy chcą jechać dalej – wymieniła europosłanka.

„Pieniądze powinni otrzymać uchodźcy, a nie polskie rodziny”

Szefowa PAH uważa, że pomoc finansowa powinna trafiać bezpośrednio do uchodźców, a nie pomagających im rodzin, jak zapisano w przyjętej ustawie.

– Okazuje się, że do polskich rodzin, które przyjęły uchodźców, będą szły pieniądze. Tak nie powinno być. Przecież nie zawsze ukraińskie rodziny pozostaną w miejscu przez miesiąc. Finansowanie uchodźców powinno iść za uchodźcami – wskazuje Ochojska. – Pieniądze powinni otrzymać uchodźcy, a nie polskie rodziny. To ukraińskiej rodzinie przydałyby się takie pieniądze. Rodziny polskie, które decydują się na przyjęcie, jeśli nawet ich nie stać, to inne rodziny ich wesprą – ocenia.

Czytaj też:

40 zł dziennie za pomoc uchodźcom. Oszacowano, ile to będzie kosztowało budżet