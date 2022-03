Prezydent Ukrainy z mocnym przemówieniem w Bundestagu. „Europę dzieli nowy mur”

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 22 dzień. W czwartek 17 marca ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie przed niemieckim Bundestagiem.

Wojna na Ukrainie. Zełenski w niemieckim parlamencie. Mówił o nowym murze

– Zwracam się do was po trzech tygodniach pełnowymiarowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, po ośmiu latach wojny na wschodzie mojego kraju, w Donbasie. Zwracam się do was, gdy Rosja bombarduje nasze miasta, niszczy wszystko, co istnieje na Ukrainie: budynki mieszkalne, szpitale, szkoły, cerkwie – mówił Zełenski. – Zwracam się do was po niezliczonych spotkaniach, negocjacjach, rozmowach, po krokach wsparcia, z których część była spóźniona, po sankcjach, których najwyraźniej jest zbyt mało, by powstrzymać tę wojnę – dodał.

Ukraiński prezydent wskazał, że Ukraina wielokrotnie powtarzała, że bałtycki gazociąg Nord Stream 2 jest bronią i „przygotowaniem do wielkiej wojny”. – Odpowiedź zaś brzmiała: „To gospodarka, gospodarka, gospodarka”. A był to cement do budowy nowego muru – stwierdził. – Niemcy znowu znalazły się w pewnym sensie za murem, nie berlińskim, ale w środku Europy, gdzie jest wolność. I mur ten jest mocniejszy z każdą bombą, która spada na naszą ziemię w Ukrainie – mówił Zelenski do niemieckich deputowanych. Podkreślał, że to mur, który oddziela wolność od niewoli.

Stwierdził, że nawet teraz Niemcy „wahają się w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej”. – Dla niektórych jest to polityka, ale w rzeczywistości jest to cegła do budowy nowego muru – podkreślił.

Jednocześnie dziękował za już wprowadzone sankcje, za wycofanie się wielu firm niemieckich z Rosji, za pracę dziennikarzy, którzy mówią prawdę o rosyjskiej agresji i za pomoc zwykłych Niemców. – Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy są w stanie spojrzeć poza mur i wiedzą, że chodzi tu o odpowiedzialność za ludzkie życia – stwierdził.

„Co roku słyszymy »nigdy więcej«. Teraz te słowa nie są wiele warte”

Zełenski zwrócił się tez do Niemców w imieniu Ukraińców, którzy przeżyli II wojnę światową.

– Po 80 latach znów dzieje się to samo – mówił Zełenski. Przypomniał o udziale prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w ubiegłorocznych uroczystościach upamiętniających zamordowanych Żydów w Babim Jarze na Ukrainie. – Także tam teraz spadła rosyjska rakieta – powiedział, przypominając wydarzenia sprzed kilkunastu dni i podkreślając niemiecką odpowiedzialność. – Co roku słyszymy „nigdy więcej”, a teraz te słowa nie są wiele warte. W Europie jest niszczony naród, trwają próby zniszczenia wszystkiego, co jest dla nas ważne – podkreślał.

Ocenił, że trudno będzie Ukrainie przetrwać bez niemieckiej pomocy.

– Dlaczego kraj zza oceanu jest nam bliższy? Bo tu, w Europie, jest mur. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan powiedział kiedyś w Berlinie: „Zburzcie ten mur”. Teraz ja chcę wam to powiedzieć. Kanclerzu Scholz: Zburzcie ten mur! – zaapelował Zełenski. – Pomóżcie nam zatrzymać wojnę – wezwał na koniec.

Przemówienie Zełenskiego zostało nagrodzone aplauzem na stojąco.

