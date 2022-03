Posłanka zamieniła biuro w punkt pomocy Ukrainie. „Przychodzą po hormon wzrostu i pośmiać się z małym Lwem”

–Przychodzimy tu prawie od początku. Ja staram się pomagać z tłumaczeniami i informacją, ale myślę, że większą pracę wykonuje on. (Cristina wskazuje na swojego małego syna – Lwa – red.). Ukrainka z Iwano-Frankiwska mieszka w Polsce od dwóch lat, Lew urodził się już tutaj. – To mały warszawiak – mówi. I dodaje: trafiają tu do nas ludzie zmęczeni, przestraszeni, straumatyzowani i poza pomocą, potrzebują zwykłego uśmiechu. Patrzą na małego i stres trochę z nich opada. Rzeczywiście, „mały warszawiak” kompletnie nie przejmuje się obcymi twarzami wokół i spokojnie zajmuje się swoją zabawką. Tak wygląda codzienność w punkcie pomocy Ukraińcom, który stworzono w miejscu, które miało służyć do robienia polityki.