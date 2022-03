Spotkanie Zełenskiego z Putinem możliwe już za kilka tygodni. Podolak podał warunek

W ostatnim wywiadzie Mychajło Podolak podkreślał, że kluczowym punktem w rozmowach pokojowych pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską jest wycofanie wojsk okupanta z terytorium ukraińskiego. „Natychmiastowe wstrzymanie ognia i natychmiastowe wycofanie sił rosyjskich z Ukrainy to jeden z kluczowych aspektów porozumienia pokojowego. Negocjacje to żmudny proces, w który zaangażowane są nie tylko Rosja i Ukraina, ale także nasi partnerzy, wliczając Polskę. Chcemy nie tylko podpisać porozumienie, ale i opracować konkretne mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo w przyszłości.

Podolak podkreślał, że kiedy już porozumienie zostanie podpisane, obie strony zacznie obowiązywać konwencja wiedeńska. Dokument ten mówi wyraźnie, że traktaty pokojowe mogą zostać anulowane, jeżeli obie strony nie wycofają swoich wojsk z wrogiego terytorium. Dlatego też potrzebny będzie szczegółowy plan wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.

Podolak: Spotkanie Zełenski – Putin nawet w ciągu tygodni

Reprezentujący stronę ukraińską polityk ujawnił, że po podpisaniu porozumienia najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydentów obu krajów. Stwierdził, że spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim mogłoby nastąpić już w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Doradca prezydenta Zełenskiego zwracał jednak uwagę na trudną do rozwikłania sytuację Krymu, Doniecka i Ługańska – terytoriów, które prawnie należą do Ukrainy, ale faktycznie kontrolę sprawowała tam od dawna Rosja. Zaznaczył, że są to problemy do rozwiązania, ale Federacja Rosyjska zamiast zacząć dyskusję na ten temat, zaczęła wojnę.

