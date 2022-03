Biden coraz wymyślniej opisuje Putina. Teraz nazwał go „morderczym dyktatorem” i „zwykłym bandytą”

Joe Bidenowi najwyraźniej spodobało się nazywanie Władimira Putina po imieniu. W środę 17 marca określił prezydenta Rosji mianem „zbrodniarza wojennego”. W czwartek, w Dzień świętego Patryka, podczas spotkania z dyplomatami z Irlandii również nie szczędził politykowi ostrych słów. Stwierdził, że jest to „morderczy dyktator, zwykły bandyta, prowadzący niemoralną wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu”.

Biden podziękował Irlandczykom, za ich niemały wkład w sankcje antyrosyjskie. - Wszyscy mówią o tym, jak Niemcy włączyły się do działań i zmieniły swoje nastawienie na bardziej zaangażowane. To prawda, ale tak samo włączyli się Irlandczycy. Neutralny kraj, Irlandia, wkroczył i otrzymuje cios za to, co robi - podkreślał.

Biden nazwał Putina „zbrodniarzem”. Blinken popiera

Sekretarz stanu USA poparł prezydenta, zgadzając się z jego słowami pod adresem Władimira Putina. - Rozpoczęli bombardowania, których celem jest złamanie woli narodu ukraińskiego. Wczoraj prezydent Biden powiedział, że na Ukrainie popełniane są zbrodnie wojenne. Osobiście się zgadzam - mówił.

- Celowe uderzanie w cywili to zbrodnia wojenna. Po wszystkich zniszczeniach ostatnich trzech tygodni wydaje mi się ciężkie, żeby Rosjanie zmienili swoje działanie. Konsekwencje moskiewskiej wojny są odczuwalne na całym świecie - podkreślał. - Upewnimy się, że nasza wiedza wspomoże międzynarodowe wysiłki w badaniu zbrodni wojennych i pomogą pociągnąć do odpowiedzialności winnych - oświadczył Blinken.

