Mateusz Morawiecki w Gruzji. Odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego

W czwartek 17 marca premier Mateusz Morawiecki poleciał do Batumi. Szef polskiego rządu spotkał się z premierem Gruzji, a w czasie rozmów zostały omówione m.in. działania podejmowane przez wspólnotę międzynarodową wobec agresji Rosji na Ukrainę. – Panie premierze, drodzy przyjaciele gruzińscy, dzisiaj mam radość gościć po raz pierwszy w waszym pięknym kraju. Kraju, który jest w głębokiej przyjaźni z Polską. Przyjaźni emocjonalnej, historycznej, strategicznej, politycznej i gospodarczej – powiedział Mateusz Morawiecki, którego słowa cytuje Kancelaria Premiera na Twitterze.

Mateusz Morawiecki w Gruzji. Przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego



Premier Polski przypomniał słowa, które przed laty wypowiedział prezydent Lech Kaczyński. – To jest moment, w którym trzeba przywołać słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słowa, które stały się niestety przepowiednią: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a później może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę" – zacytował Mateusz Morawiecki i dodał, że te słowa „okazały się prorocze”.

– Dziś tak ważne jest to, co zrobimy wobec wielkiego politycznego kryzysu, który zaistniał w wyniku ataku militarnego Rosji na Ukrainę. Dlatego byłem kilka dni temu w Kijowie, żeby zaznaczyć, że my się na taką politykę rosyjską nie godzimy – podkreślił premier Polski. Mateusz Morawiecki wyraził podziw wobec narodu ukraińskiego, który broni swojej suwerenności. – W ten sposób walczy też o bezpieczeństwo Gruzji i Polski. Walczy o wartości europejskie – powiedział szef polskiego rządu. – Z tego miejsca niech popłyną słowa wsparcia dla naszych gruzińskich przyjaciół, co do ich bardzo trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej, sytuacji, która jest wynikiem tamtej agresji rosyjskiej na Gruzję – kontynuował premier.

W czasie wizyty Mateusza Morawieckiego został odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Batumi. Zdjęcie pomnika opublikowała Kancelaria Premiera w mediach społecznościowych.

