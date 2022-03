TVP dopatrzyła się podobieństwa u Tuska i Putina. Absurdalny materiał „Wiadomości”

W czwartek 17 marca, podobnie jak w poprzednich dniach, „Wiadomości” TVP krytykowały zachodnich przywódców za nadmierną pobłażliwość względem Rosji i przedkładanie interesów ponad zasadami. Stwierdzono, że działo się tak zarówno w przeszłości, jak i teraz, przywołując dla przykładu słowa jednego z niemieckich polityków, krytykującego ambasadora Ukrainy, proszącego o pomoc w wojnie z Rosją.

– Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej bagatelizowali ostrzeżenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego – stwierdza w tym samym segmencie lektor „Wiadomości”. Następnie przywoływane jest przemówienie nieżyjącego prezydenta, a TVP zwraca uwagę na reakcję siedzących za nim polityków. Podkreśla się, że tylko Angela Merkel bije brawo, natomiast Donald Tusk i Władimir Putin „nerwowo pocierają ręce”. Odpowiednie podświetlenie dłoni obu polityków ma pokazać podobieństwo tego gestu.

Sakiewicz na antenie TVP: Tusk pozwolił Putinowi zabić Kaczyńskiego

– Rząd Tuska zrobił wszystko, żeby uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu – stwierdził na antenie TVP Info redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. W dalszej części programu Tomasz Sakiewicz pozwolił sobie na wygłoszenie skandalicznej tezy. – Tylko przez to, że jeszcze przez dwa lata żył Lech Kaczyński (zanim Donald Tusk pozwolił go zabić Władimirowi Putinowi) nie udało się tych działań przeprowadzić tak szeroko i tak głęboko, że mogliśmy to w trakcie rządów PiS odkręcić – stwierdził dziennikarz.

Tusk oskarża „Wiadomości” TVP o nienawiść

Donald Tusk nie pozostaje bierny i odpowiada na ataki kierowane pod jego adresem za pośrednictwem TVP. W poniedziałek 14 marca opublikował ostrego tweeta. „Siejecie nienawiść między Polakami w czasie wojny, która toczy się u naszych granic. Nie trzeba wagnerowców, wystarczy TVP” – pisał wieczorem szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

