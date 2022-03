Rzecznik rządu o harmonogramie ważnych wydarzeń i spotkań. „To będzie niełatwa rozmowa”

W biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dowódców wojskowych oraz szefów służb specjalnych. Piotr Müller podsumował przebieg rozmów na konferencji prasowej. Rzecznik rządu wspomniał także o ważnych wydarzeniach, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

– W przyszłym tygodniu są dwa bardzo ważne wydarzenia: szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Rada Europejska. Dwa bardzo ważne gremia (spotkają się – red.) już po bardzo trudnym czasie, ponad 20 dni bezpośredniego konfliktu zbrojnego (na terenie Ukrainy – red.) i też po pewnej ocenie sytuacji i zamierzeń Rosji, które stają się bardzo jasne. Głównie omawialiśmy dzisiaj kwestie związane ze szczytem NATO, w jaki sposób NATO mogłoby jeszcze pomóc Ukrainie, jeżeli chodzi o własną obronę. Z drugiej strony, jak Rada Europejska może zareagować w postaci chociażby dalszych sankcji, innych działań pomocowych czy finansowych – powiedział rzecznik polskiego rządu.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Konferencja rzecznika rządu. Ważne spotkania w przyszłym tygodniu

Podczas konferencji prasowej Piotr Müller zapowiedział także spotkania, które mogą mieć istotne znaczenie w związku z ewentualnym nakładaniem dalszych sankcji na Rosję. – W poniedziałek w Polsce będzie prezydent Szwajcarii, który będzie miał spotkanie z premierem Morawieckim. Tutaj chcemy rozmawiać o sankcjach. Tak jak wiemy, Szwajcaria jest istotnym krajem pod kątem chociażby blokowania transferów finansowych – przekazał rzecznik rządu.

– W poniedziałek będzie też spotkanie z premierem Holandii. Też ważnym partnerem, ale też partnerem, który – nie oszukujmy się – ma nieco inne podejście chociażby co do kwestii członkostwa Ukrainy w UE. Będziemy przekonywać premiera Holandii, że jednak z punktu widzenia strategicznego: najpierw status kandydacki Ukrainy, ale później Ukraina jako członek UE, to jest kwestia ważnych decyzji geopolitycznych, które zabezpieczają cały obszar europejski i gwarantują w przyszłości pokój. To będzie niełatwa rozmowa z premierem Holandii, ale konieczna – powiedział rzecznik polskiego rządu.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport