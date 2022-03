Dziś rozmowa Biden – Xi. Wcześniej Chiny odniosły się do wojny na Ukrainie, rzecznik kpił z sankcji

W piątek 18 marca o godz. 14:00 czasu polskiego odbędzie się telefoniczna rozmowa prezydenta USA Joe Bidena i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Przywódcy USA i Chin mają poruszyć m.in. sprawę wojny na Ukrainie oraz rywalizację między krajami.

Po raz ostatni liderzy rozmawiali ze sobą przez 3,5 godz. podczas wirtualnego szczytu, który odbył się w listopadzie 2021 roku. Wówczas nie doszło do żadnych większych przełomów, a najdłużej rozmawiano o sprawie Tajwanu.

Rzecznik chińskiego MSZ o wojnie na Ukrainie

W czwartek miała miejsce konferencja prasowa rzecznika MSZ Zhao Lijiana. Większość pytań zagranicznych dziennikarzy dotyczyła oczywiście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chiny konsekwentnie nie przyznają, że mamy do czynienia z bezzasadnym atakiem Rosji na suwerenny kraj.

– Jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, Chiny podejmują pozytywne wysiłki w celu załagodzenia sytuacji, ponieważ jesteśmy zaangażowani w promowanie rozmów pokojowych i proponowanie naszej inicjatywy rozwiązania obecnego kryzysu. Nasze stanowisko jest obiektywne, sprawiedliwe, konstruktywne i bez zarzutu – ocenił rzecznik chińskiego MSZ. – W kwestii Ukrainy Chiny wyraziły opinię, że społeczność międzynarodowa powinna skoncentrować się na dwóch rzeczach, a mianowicie na rozmowach pokojowych i unikaniu kryzysu humanitarnego na dużą skalę. W tym zakresie również podjęliśmy ogromne wysiłki. Chiny zaproponowały sześciopunktową inicjatywę na rzecz złagodzenia sytuacji humanitarnej na Ukrainie i podjęły realne działania. W razie potrzeby będziemy nadal zapewniać nową pomoc humanitarną – twierdzi Zhao Lijian.

Pytany o tysiące ofiar cywilnych na Ukrainie rzecznik chińskiego MSZ ostro zwrócił się do dziennikarza AFP.

– J eśli chodzi o ofiary cywilne i sytuację humanitarną, zastanawiam się, czy w równym stopniu niepokoiły cię ofiary cywilne w Iraku, Syrii, Afganistanie i Palestynie. Czy ci cywile nic dla ciebie nie znaczą? – pytał retorycznie Zhao Lijian. – Stanowisko Chin jest jawne, obiektywne i sprawiedliwe. Ale USA, NATO i niektóre zachodnie media są bardzo obłudne, zwłaszcza że niektóre doniesienia mają posmak rasizmu. Sugerujemy, aby niektóre media skupiły więcej wysiłków na rzeczach, które sprzyjają promowaniu pokoju. Mogą radzić państwom USA i NATO, aby nie dostarczały amunicji ani nie dolewały oliwy do ognia, ale usiadły i budowały pokój, rozmawiając z Europą, Rosją i Ukrainą – dodał.

Chiński rzecznik był pytany, czy deklarowana bezstronność Chin wobec wojny nie staje się coraz bardziej „niewygodna” i „niezręczna” w miarę rozwoju sytuacji.

– Wielokrotnie omawiałem stanowisko Chin w sprawie Ukrainy. W przeciwieństwie do kilku krajów pozycja Chin jest śmiała, obiektywna, sprawiedliwa i bez zarzutu – twierdzi Zhao Lijian. – Kraje mówiące o „niezgodnym stanowisku”, łudzą się myślą, że mogą panować nad światem po wygraniu zimnej wojny. To kraje, które pięciokrotnie napędzają ekspansję NATO na wschód, lekceważąc obawy innych krajów, oraz te, które tocząc wojny na całym świecie, oskarżając inne kraje o wojowanie, co powinno być naprawdę „niewygodne” – dodał.

Wojna Rosja – Ukraina. Chiny kpią z sankcji i oskarżają USA

Rzecznik chińskiego MSZ kpił też z nakładanych na Rosję sankcji.

– Dowiedziałem się, że sankcje zostaną nałożone na koty, psy i drzewa w Rosji. Słyszałem też, że Jeziorko Łabędzie Czajkowskiego zostało usunięte. Ale Czajkowski był znanym kompozytorem, który zmarł ponad 100 lat temu. Jakie winy można znaleźć u niego lub w jego Jeziorze Łabędzim, ponadczasowym arcydziele baletu? – pytał drwiąco.

Zhao Lijian twierdzi, że „w kwestii Ukrainy Chiny samodzielnie oceniają meritum sprawy w sposób obiektywny i sprawiedliwy” .

– Strona chińska zawsze utrzymuje, że należy szanować suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów oraz przestrzegać celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Przywiązujemy wagę do troski o bezpieczeństwo wszystkich krajów i wspieramy wszelkie wysiłki sprzyjające pokojowemu rozwiązaniu kryzysu. Jako odpowiedzialny duży kraj Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w utrzymaniu pokoju i stabilności na świecie – powiedział rzecznik chińskiego MSZ.

Oskarżył też USA i NATO, że to one są głównymi sprawcami „kryzysu na Ukrainie”, kilkukrotnie powtarzając słowo „kryzys” i ani razu nie mówiąc o „wojnie”.

– Klucz do rozwiązania kryzysu na Ukrainie jest w rękach USA i NATO. Mamy nadzieję, że USA i NATO, sprawcy kryzysu, zastanowią się nad swoją rolą w kryzysie na Ukrainie. Powinni rzetelnie wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć realne działania w celu złagodzenia sytuacji, rozwiązania problemu i szybkiego zakończenia konfliktu na Ukrainie – mówił. – Mamy również nadzieję, że Stany Zjednoczone będą mogły naprawdę współpracować z większością krajów rozwijających się na świecie, aby stanąć po stronie pokoju i sprawiedliwości oraz pomóc wkrótce złagodzić sytuację na Ukrainie – dodał.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Kanadyjscy dyplomaci „poprawili” absurdalny list przedstawiciela Rosji przy ONZ