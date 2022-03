Ujawniono kolejne szczegóły rozmowy Joe Bidena z prezydentem Chin. Pojawiło się ostrzeżenie

W piątek 18 marca odbyła się wideokonferencja Joe Bidena i Xi Jinpinga. „Rozmowa dotyczyła niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. Joe Biden przedstawił swojemu rozmówcy stanowisko USA i sojuszników w sprawie kryzysu wywołanego przez kraj Władimira Putina, a także szczegółowo opisał wysiłki, które Stany Zjednoczone wraz z partnerami podejmowały, aby zapobiec inwazji. Przywódca USA wspomniał również o działaniach, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję, gdy stała się faktem.

Wojna na Ukrainie. Joe Biden rozmawiał z prezydentem Chin

Pojawiło się także pewnego rodzaju ostrzeżenie. „Joe Biden opisał implikacje i konsekwencje w razie przekazania przez Chiny materialnego wsparcia Rosji, która przeprowadza brutalne ataki na ukraińskie miasta i ludność cywilną” – podano dalej. To odniesienie do medialnych doniesień, z których wynikało, że Rosja zwróciła się do Chin z prośbą o wsparcie w postaci dostarczenia sprzętu wojskowego. Joe Biden i Xi Jinping zgodzili się co do tego, że ważne jest utrzymanie otwartych linii komunikacyjnych, ale jednocześnie prezydent USA podkreślił, że polityka w sprawie Tajwanu „nie zmieniła się”.

Jak rozmowę prezydentów opisują chińskie media? CCTV podało, że prezydent Xi Jinping powiedział swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi, że konflikty i konfrontacje, takie jak wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie, nie leżą w niczyim interesie. Prezydent Xi Jinping dodał, że Chiny i USA, jako dwie największe gospodarki świata, muszą nie tylko działać na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków, ale także na rzecz pokoju na świecie. – Kryzys na Ukrainie to coś, czego nie chcemy widzieć – powiedział prezydent Chin.

