Wojna na Ukrainie. Kolejny premier pojedzie do Kijowa?

Czy premier Boris Johnson pójdzie w ślady Mateusza Morawieckiego? Brytyjski dziennik „Daily Mail” twierdzi, że jest taka szansa. W poniedziałek tabloid opublikował tekst o możliwej podróży brytyjskiego premiera do Kijowa, której celem miałoby być okazanie wsparcia walczącej Ukrainie.

Z informacji „Daily Mail” wynika, że premier zwrócił się do brytyjskich służb o sprawdzenie możliwości podróży do Kijowa i ocenę potencjalnego ryzyka takiego przedsięwzięcia. Otoczenie Johnsona ma być jednak sceptyczne co do takiego pomysłu. – Jeśli odłożyć na bok obawy dotyczące bezpieczeństwa, które są znaczne, pozostaje pytanie, czy jest jakaś wartość dodana, którą da się osiągnąć podczas osobistej wizyty, czy byłby to wyłącznie pokaz solidarności, i czy jest to wystarczający cel sam w sobie – analizował informator „Daily Mail”.

Wizyta premiera Morawieckiego w Kijowie

Przypomnijmy, że we wtorek 15 marca premier Mateusz Morawiecki i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wraz z szefami rządów Czech i Słowenii Petrem Fialą i Janezem Jansą udali się pociągiem do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy.

Dzień później premier Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do liderów państw Europy. Wezwał ich, by poszli w ślady premierów, którzy dzień wcześniej udali się pociągiem do stolicy Ukrainy. Odnosząc się do własnej wizyty w tym kraju podkreślał, że podobne inicjatywy są bardzo ważne dla walczącego narodu. – Ważne, żeby morale na Ukrainie przetrwało. To jeden z celów wizyty. Rozmawialiśmy o sankcjach, pomocy humanitarnej, dostawach broni defensywne, by Ukraińcy mogli bronić swojej wolności. Bo oni bronią naszego bezpieczeństwa i walczą o pokój w Europie – podkreślał.

