Spotkanie premiera z opozycją. Tusk: Minimum 30 tys. dodatkowych natowskich żołnierzy

W piątek 18 marca rzecznik rządu Piotr Muller poinformował o zaproszeniu na spotkanie w Kancelarii Premiera z „przedstawicielami sił politycznych” w celu omówienia sytuacji na Ukrainie i działań rządu. Na inicjatywę premiera odpowiedzieli liderzy głównych ugrupowań. Przed spotkaniem z Mateuszem Morawieckim Donald Tusk zorganizował briefing prasowy.

– Przyjąłem to zaproszenie i uważam, że to niezły znak, jeśli chodzi o gotowość do współpracy w kluczowych dla Polski sprawach, czyli bezpieczeństwo naszych granic, wojna na Ukrainie, problem uchodźców i coraz bardziej dramatyczna sytuacja polskich rodzin w związku z inflacją, wojną i drożyzną – mówił Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk o wzmocnieniu flanki wschodniej i relokacji uchodźców

Lider Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że nic się nie zmienia, jeśli chodzi o jego główne postulaty. – Polska powinna domagać się wyraźnie wzmocnionej obecności natowskiej na flance wschodniej, a więc de facto na granicy Unii Europejskiej z naszymi wschodnimi sąsiadami. De facto to oznacza minimum 30 tys. dodatkowych natowskich żołnierzy tylko w Polsce – wskazał Donald Tusk. Jak zaznaczył, w parze powinna iść także obudowa infrastrukturalna.

Przewodniczący PO wyraził oczekiwanie, że zarówno prezydent jak i premier będą zabiegali o zwiększeni obecności amerykańskiej w Polsce. Okazją do tego jest szczyt NATO i wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

Tusk podkreślił tez, że ważna jest rozmowa na forum unijnym o relokacji uchodźców chętnych do przeniesienia się do innych krajów UE. – Mechanizm relokacji jest jednym z zasadniczych sposobów, jak uniknąć tego dramatu – mówił Tusk. Zaznaczył, że wprawdzie do Polski przybywa obecnie mniej uchodźców niż na początku wojny, ale pomoc będzie na pewno potrzebna.

Tusk: Potrzebna jedność wokół najważniejszych spraw

Przewodniczący PO zaznaczył, że potrzebne jest zbudowanie jedności w ramach najważniejszych spraw, takich jak bezpieczeństwo Polski i kwestia uchodźców. – Tu nie ma miejsca na niepotrzebne spory. Mam nadzieję, że rządowe media nie będą projektowały nowej odsłony wojny domowej w Polsce, bo to ostatnia rzecz, której potrzebujemy – zaznaczył Donald Tusk.

