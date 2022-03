TVP przypomina nagrania z Tuskiem sprzed kilkunastu lat. „Do bólu proputinowskie działania”

Pretekstem do przypomnienia archiwalnych nagrań z Donaldem Tuskiem była jego wypowiedź, w której wezwał polski rząd do wywarcia wpływu na NATO i USA, by te wzmocniły wschodnią flankę sojuszu. – Piękne konferencje prasowe zastąpią obronę przeciwlotniczą i obronę przeciwrakietową, czy obecność kilkudziesięciotysięcznych sił natowskich na terenie Polski – mówił były premier.

TVP.info: rząd Tuska "do bólu proputinowski"

Wypowiedź Tuska skomentował prowadzący program "#Jedziemy" Michał Rachoń. – Obrona przeciwrakietowa? – pytał z niedowierzaniem. Następnie przypomniał, że nagranie sprzed 14 lat, kiedy były premier komentował, sprawę wybudowania w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Tusk przyznał wówczas, że inwestycję należy ocenić pozytywnie, jednak wiąże się ona z pewnymi zagrożeniami dla Polski.

Następnie przytoczona została treść notatki sporządzonej wówczas w MSZ kierowanym, co podkreślono, przez Radosława Sikorskiego. Jak zaznaczono, jej treść ma świadczyć o tym że działania ówczesnego rządu były „do bólu proputinowskie”. W dokumencie zaznaczono, że dobre stosunki dyplomatyczne z Rosją są dla Polski korzystne z uwagi na zagrożenia ze strony islamskich terrorystów. Podkreślone zostało również znaczenie Rosji jako rezerwuaru surowców. Autorzy notatki we wnioskach stwierdzili, że Federacja Rosyjska ma z uwagi na wspomniane zagrożenia, ograniczone możliwości ekspansji politycznej, ekonomicznej i militarnej.

– Słowem: Rosja będzie partnerem gospodarczym i nikogo nie będzie atakować, a już zwłaszcza Gruzji czy Ukrainy. Dokładnie kilka miesięcy później Gruzja została zaatakowana przez Rosję - skwitował Rachoń.

Zbliżenie na uścisk dłoni

Następnie w materiale pokazane zostało archiwalne nagranie z wypowiedzi Tuska, której udzielił po powrocie z Moskwy. Były premier komentował w nim nagłówek w jednej z moskiewskich gazet, która napisała o nim „nasz człowiek w Warszawie”. – Równie dobrze można by powiedzieć o prezydencie Putinie nasz człowiek w Moskwie – powiedział wówczas Tusk.

Przypomniane zostały również wizyty Putina w Polsce. Widzowie mieli okazje zobaczyć zbliżenie uścisku dłoni między Putinem i Tuskiem, który miał miejsce w Sopocie. Dodatkowo zaprezentowane zostały również zdjęcia ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, które Rachoń skomentował słowami: „rzecz zupełnie niebywała”

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

TVP dopatrzyła się podobieństwa u Tuska i Putina. Absurdalny materiał „Wiadomości”