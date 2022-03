NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie, dzień 27. Najnowsze informacje z 22.03

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo – 22 marca

10:14 Ślub w schronie w Mariupolu.



twitter.com 10:03 Premier Izraela rozważa przyjazd do Kijowa na zaproszenie Zełenskiego. Bennett w stolicy Ukrainy ma pojawić się tylko wtedy, jeśli uzna, że jego wizyta może przyczynić się do zakończenia wojny.



Premier Izraela dostał zaproszenie od prezydenta Ukrainy. Jest warunek 9:47 Kolejny alarm w okolicach Kijowa i Czernihowa. 9:35 Alarm w Kijowie. 9:24 Ogłoszono, że we wtorek 22 marca zostaną otwarte trzy korytarze humanitarne z Mariupola. 9:15 Rosyjskie siły zbrojne prowadziły w nocy ostrzał Kijowa – podaje Ukraińska Prawda. 9:07 Imperium chwieje się mocno. Gospodarkę rujnują sankcje. Armia się skompromitowała. Sojusznicy nie angażują się militarnie. Przycichli, czekając na rozwój wydarzeń. Ile wytrzyma jeszcze naród? Na finał musimy poczekać. Spekulacje o odejściu Putina tylko rozpalają nadzieję na rychły koniec wojny. Tekst gen. Waldemara Skrzypczaka.



Gen. Skrzypczak o zakończeniu wojny: „Pierwszy ruch zrobią Rosjanie. Ale warunki powinien dyktować ktoś inny” 8:43 Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę śmierć poniosło 117 dzieci, a więcej niż 155 zostało rannych – informuje NEXTA. 8:24 Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski z zaatakowanego kraju przyjechało ponad 2,1 mln uchodźców.



twitter.com 8:10 Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że zniszczyły rosyjskie jednostki przygotowujące się do szturmu na Odessę. 7:57 300 rosyjskich żołnierzy odmówiło prowadzenia dalszych działań zbrojnych w regionie Ochtyrki – podają ukraińskie służby. 7:45 Po wielu dniach walk siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad Makarowem – poinformowały Siły Zbrojne Ukrainy we wpisie na Facebooku. 7:32 Pojawiają się spekulacje, z których wynika, że premier Izraela zamierza pojechać do Kijowa. Taki scenariusz miałby się ziścić pod warunkiem, że nastąpi „postęp” w rozmowach Ukraina–Rosja. 7:18 Siewierodonieck. Rosyjska armia niszczy hurtownie z produktami – podaje Ukrinform. 7:05 Ukraina ma kontrolę nad Czernihowem – informuje mer miasta. 6:52 Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Władimir Putin rozważa użycie broni biologicznej i chemicznej w wojnie na Ukrainie, a wskazują na to fałszywe oskarżenia wysuwane w stronę Kijowa.



Joe Biden: Wyraźny znak, że Putin chce użyć broni biologicznej i chemicznej 6:39 Około 300 żołnierzy rosyjskich zginęło w poniedziałek 22 marca na froncie w Ługańsku i Doniecku – podaje Ukraińska Prawda. 6:24 Firma Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne Mariupola, Irpienia i Czernihowa. Tak wyglądają zniszczenia po rosyjskich atakach:



twitter.com 6:09 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące wojny na Ukrainie.