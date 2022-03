„Putin dał im czas, żeby odeszli. A oni nie odeszli. Będzie taka rzeź”. Ukraińcy przechwycili kolejne rozmowy Rosjan

Nagrania przechwycone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowano na Twitterze ukraińskiego parlamentu. „Zaczęliśmy ostrzeliwać ten pięciopiętrowy budynek z góry. Zniszczyliśmy cały budynek. Na pierwszym piętrze są cywile, na drugim karabiny maszynowe i wyrzutnie granatów. Na trzecim piętrze znowu cywile, a na czwartym strzelcy, snajperzy. Na dachu są wojska przeciwczołgowe i takie tam. ITGM, Javeliny, takie tam. Chowają się za cywilami” – słychać na nagraniu.

„Kazali nam ostrzeliwać ten budynek z daleka. I nie obchodziło ich, że są tam cywile. Putin dał im czas, żeby odeszli. A oni nie odeszli. Będzie taka rzeź” – mówi rosyjski żołnierz w przechwyconej rozmowie.

twitter

Wojna na Ukrainie. Kolejne przechwycone rozmowy

To nie pierwsze rozmowy rosyjskich okupantów ujawnione przez Ukraińców. Kilka dni temu do sieci trafiły rozmowy żołnierzy z ich partnerkami, w których chwali się łupami wojennymi i opowiadali o zbrodniach, które popełniają. „Jeździłem po łupy do dzielnicy z daczami (członków) Rady Najwyższej. I teraz masz dwa futra z norek. A Dasza ma... kożuch z lisem” – mówił jeden z żołnierzy. „I dwa głośniki Yamaha, jak u Nikitina. Każdy jest wart 100 tysięcy (rubli). Nowa spawarka w pudełku, nowa maszynka do mięsa na działkę, ku**a... (...). Tam wszystko jest. Wziąłem sobie zgrzewarkę do rur, wziąłem frezarkę. Nowa frezarka kosztuje”... – wyliczał dalej rosyjski żołnierz. W innej rozmowie kobieta ubolewała nad tym, że na skutek sankcji zamykają się w Rosji popularne sklepy, a mężczyzna relacjonował, jak zabijali cywilów w lesie.

Z kolei w innej z przechwyconych rozmów rosyjski żołnierz opowiadał o stratach ponoszonych przez Rosję na froncie. – Siedzimy teraz w szkole, rannych w ch** – relacjonował. Dziewczyna dopytywała go, czy chodzi o rosyjskich żołnierzy. – Tak. Stoję teraz w klasie, która jest k**** cała zniszczona – odpowiedział.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Białoruscy dysydenci będą walczyć jako ochotnicy