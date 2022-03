Andrzej Duda w Bułgarii: Przywódcy Rosji zachowują się w Ukrainie tak samo, jak Adolf Hitler

Andrzej Duda spotkał się w Sofii z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. Bułgarski przywódca, nawiązując do wojny na Ukrainie powiedział, że wszyscy są zjednoczeni, a agresja Rosji jest niedopuszczalna i ten konflikt nie powinien mieć miejsca. Radem podkreślił, że konieczne jest kontynuowanie dialogu, bo działania Moskwy wpływają na brak bezpieczeństwa w Europie.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda o politycznej klęsce i militarnej porażce

Z kolei prezydent Polski mówił o tym, że inwazja Rosji na Ukrainę nie przebiega tak, jak zaplanował to sobie Władimir Putin. – Można śmiało powiedzieć, że rosyjska inwazja jest nie tylko polityczną klęską, ale w dużym stopniu i militarną porażką. Dzięki odwadze obrońców Ukrainy staje się ona powoli dla Rosji koszmarem – powiedział Duda.

Polski przywódca zaznaczył, że Rosja „działa w sposób absolutnie nie do zaakceptowania” i świat musi nałożyć na Kreml sankcje. Duda wyraził nadzieję, że „w przyszłości konkretne osoby odpowiedzialne za łamanie wszelkich zasad wojny, za ataki na cywilne osiedla oraz za zabijanie cywilów i terror, który jest wprowadzany przez rosyjską armię, będą odpowiadały przed międzynarodowymi trybunałami karnymi za zbrodnie wojenne”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wojna Rosja – Ukraina. Mariupol jak Warszawa podczas II wojny światowej

Prezydent Polski stwierdził, że rozliczenie zbrodni zniechęci potencjalnych przywódców i dowódców do realizacji swoich celów wojennych. Duda ocenił, że „to, co obserwujemy na Ukrainie, ma precedens”. Podkreślił, że Polacy, patrząc na Mariupol, mają we wspomnieniach zniszczoną podczas II wojny światowej Warszawę. Polski polityk dodał, że wówczas „nazistowscy, hitlerowcy Niemcy brutalnie bombardowali budynki mieszkalne, zabijając ludzi i cywilów bez żadnej litości”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

– Dzisiaj dokładnie tak samo zachowuje się armia rosyjska, rosyjscy przywódcy jak Adolf Hitler, jak niemieckie SS, jak niemieccy piloci faszystowskiej armii w czasie II wojny światowej. To są mordy bez precedensu, czymś z czym wolny świat nigdy nie może się pogodzić – przyznał Duda. Zdaniem polskiego prezydenta „to, co przeciwstawimy Rosji, musi być absolutnie na tyle mocne i powstrzymujące, aby zdrowy rozsądek zwyciężył ponad imperialną łapczywością”.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Duda po rozmowie z Zełenskim o słabości Rosji