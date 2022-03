Były poseł Zbigniew R. został skazany. W ramach łapówek dostawał m.in. alkohol i paliwo

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA wspólnie z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Były poseł z Podkarpacia skazany

Prokuratura oskarżyła Zbigniewa R. o powoływanie się w latach 2011-2014 na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy wskazał, że w zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice były poseł podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw, z którymi zwrócił się do niego Marian D. Chodziło między innymi o wydawanie korzystnej decyzji administracyjnej, nominację na urząd sędziego dla wskazanej osoby, delegację do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości czy załatwienie kredytu w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek.

Gotówka, alkohol, paliwo

Śledczy ustalili, że mężczyzna przyjmował korzyści majątkowe w postaci przekazywanej systematycznie co miesiąc gotówki w kwotach od 10 do 15 tys. złotych w okresie od połowy 2011 r. do połowy 2012 r. Łączna kwota tych korzyści wynosiła nie mniej niż 120 tysięcy złotych. Ponadto Zbigniew R. otrzymał alkohol o łącznej wartości prawie 3500 złotych w tym 24 butelki whisky, 6 butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki oraz paliwo, które tankował na jednej ze stacji na koszt Mariana D.

Sąd dla Warszawy Woli skazał Zbigniewa R. na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 300 stawek po 100 złotych oraz orzekł przepadek korzyści majątkowej w wysokości 120 tys. zł i przepadek równowartości alkoholu w wysokości prawie 3500 zł.

Afera podkarpacka

W wielowątkowym śledztwie w sprawie tzw. afery podkarpackiej zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Część wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia między innymi wobec byłego szefa NIK Krzysztofa K., byłego posła na Sejm Jana B., byłego zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych Mirosława S. oraz byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anny H.

W styczniu 2020 roku prawomocny wyrok trzech lat pozbawienia wolności usłyszał Mirosław K., były marszałek województwa podkarpackiego. Z kolei w styczniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący byłą prokurator apelacyjną w Rzeszowie Annę H. na karę sześciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Były poseł Jan B. poznał akt oskarżenia. Razem z nim 11 osób usłyszało 26 zarzutów