Hołownia oficjalnie zarejestrował swoją partię. „Zbudujemy Polskę solidarną, zieloną i bezpieczną”

– Mamy zarejestrowaną partię polityczną. Cały proces trwał o od 3 listopada 2020 roku, a więc półtora roku to zajęło od złożenia wniosku. Sąd apelacyjny ostatecznie odrzucił ostatnie zażalenia osób, które chciały nam ten proces utrudnić – powiedział podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia. – Do naszej głowy: Instytutu Strategie 2050 i do naszego serca: Stowarzyszenia Polska 2050, dołączają ręce w postaci partii. Nasz ruch jest już w komplecie, możemy precyzyjnie podzielić zadania i ruszać budować Polskę: solidarną, zieloną i bezpieczną – dodał polityk.

Sondaż. Jakie poparcie ma partia Hołowni?

Pracownia Estymator przeprowadziła dla „Do Rzeczy” sondaż, w którym sprawdzono, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii politycznych. Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem w wysokości 39,6 proc. ((wzrost o 3,2 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w połowie lutego).

Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby głosować 25,1 proc. ankietowanych, a więc o 2,4 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Podium zamyka Polska 2050. Oddanie głosu na formację Szymona Hołowni zadeklarowało 12,2 proc. respondentów (wzrost o 2,7 pkt proc.).

Sondaż. Problemy partii Jarosława Kaczyńskiego

PiS mimo bardzo dobrego wyniku nie ma jednak powodów do zadowolenia. Jak się bowiem okazuje, formacja Jarosława Kaczyńskiego nie miałaby w Sejmie większości. Po przeliczeniu na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 225 posłów, a więc o 10 mniej niż po wyborach w 2019 roku. Koalicja Obywatelska miałaby 127 przedstawicieli w Sejmie, Polska 2050 – 54, Lewica – 24, Konfederacja – 17, natomiast PSL – 13. Jeden mandat przypada przedstawicielowi mniejszości niemieckiej

