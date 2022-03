Putin przemawiał w kuloodpornej klatce? Szwedzi wracają do wystąpienia na Łużnikach

Koncert na stadionie „Łużniki” w Moskwie odbył się 18 marca z okazji 8. rocznicy nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Agencja Interfax podała, że na stadionie pojawiło się około 200 tys. osób, które owacją na stojąco przywitały Władimira Putina. Rosyjski przywódca znów powtarzał kłamstwa o inwazji na Ukrainę. Stwierdził, że celem „operacji wojskowej”, bo tak rosyjska propaganda nazywa wojnę, jest powstrzymanie „ludobójstwa” w Donbasie. Już samo wydarzenie miało absurdalną nazwę - „Koncert dla świata bez nazizmu”.

Co ciekawe, po tym wydarzeniu stwierdzono, że nie ma jasności co faktycznej obecności Putina na stadionie w Moskwie. Wszystko przez fakt, że transmitująca wydarzenie państwowa rosyjska telewizja w pewnym momencie przerwała sygnał. Posłużyło to fanom teorii spiskowych jako podstawa do snucia najróżniejszych przypuszczeń.

Zauważono też, że niektóre fragmenty obrazu z trybun do złudzenia przypominały inne, zarejestrowane już wcześniej wydarzenia. Na tej podstawie twierdzono nawet, że Putina wcale nie było na Łużnikach, a jego wystąpienie zostało wcześniej nagrane, co tłumaczyłoby przerwę w transmisji jako błąd montażu.

Władimir Putin przemawiał ze szklanej klatki?

Teraz nowy element do tej układanki dorzucili dziennikarze „Expressen”. Pokazali fragment wideo, rzekomo zarejestrowany po przerwaniu sygnału telewizyjnego. Widzimy na nim prezydenta Rosji z innego ujęcia. Putin przemawia z wnętrza figury o sześciu rogach, co wielu komentujących oceniło jako wysoką klatkę ze szkła kuloodpornego. Miałoby to świadczyć o strachu polityka przed zamachowcami. Z tego samego powodu Putin miałby także wymienić około tysiąca osób ze swojego najbliższego otoczenia.

