Tusk zapowiada wizytę w Brukseli. „Trzeba dopiąć sprawę polskich pieniędzy”

W KPRM odbyło się w poniedziałek 21 marca spotkanie szefa rządu z liderami ugrupowań parlamentarnych. Dotyczyło sytuacji w Ukrainie i kryzysu związanego z inwazją Rosji.

Jak informował rzecznik rządu Piotr Mueller, premier Mateusz Morawiecki przedstawił na spotkaniu kilka punktów, których wdrożenie wymagałoby zmiany konstytucji. To m.in. propozycja wyłączenia z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię; propozycja, która pozwala na to, by na terenie Polski konfiskować majątki oligarchów rosyjskich oraz kwestia wprowadzenia dodatkowego opodatkowania podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Tusk apeluje do rządu

– Zwracam się do was z gorącym apelem. Zróbmy to, co należy zrobić, w ciągu najbliższych kilku dni, a nie 100 czy 150 dni. Możliwość wydawania dowolnej ilości pieniędzy na zwiększenie możliwości obronnych ojczyzny, na dozbrojenie naszej armii, nie wymaga zmiany konstytucji – powiedział na najnowszym nagraniu Donald Tusk.

Lider PO podkreślił, że jego formacja ma gotową ustawę dotyczącą finansowania obronności. – Możemy ją przyjąć tak jak poprzednią ustawę o obronie ojczyzny, przez aklamację. Wszyscy razem. I to możemy zrobić na najbliższym posiedzeniu Sejmu i będziemy mieli nieograniczone możliwości finansowania naszych możliwości obronnych – stwierdził były premier.

W podobnym tonie polityk wypowiedział się o pomyśle PiS dotyczącym konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. – Nie trzeba zmiany konstytucji, żeby skonfiskować i zamrozić ich mienie, tak jak to robią zresztą inne kraje. Przecież było słychać w Polsce ten głośny śmiech oligarchów, kiedy się dowiedzieli, że Mateusz Morawiecki proponuje 100 czy 150 dni debatować, dyskutować o tym, jak zamrozić ich aktywa – kontynuował Donald Tusk.

Tusk wywalczy pieniądze dla Polski?

Przy okazji Donald Tusk zapowiedział swoją wizytę w Brukseli. – Pojadę jutro (23 marca – red.) do Brukseli, żeby dopiąć sprawę polskich pieniędzy. To też wymaga konkretnych, szybkich kroków ze strony PiS-u, polskiego rządu. Apeluję, błagam, o konkretne decyzje i autentyczną jedność. Zrobimy wszystko, ja zrobię wszystko, żeby Polska była możliwie bezpieczna w tych jakże trudnych czasach – zaznaczył polityk PO.

