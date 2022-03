Wojna na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda ostrzega Białoruś

Andrzej Duda tuż przed planowanym na czwartek 24 marca nadzwyczajnym szczytem NATO odbył konsultacje z prezydentami Bułgarii Rumenem Radewem i prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Będąc w tym drugim kraju, wygłosił kilka uwag na temat obecnej roli NATO i ewentualnego wkroczenia Białorusi na Ukrainę.

– Wobec tego co stało się w Ukrainie, wobec bezprecedensowej rosyjskiej agresji na to wolne, niepodległe, suwerenne państwo, wobec kryzysu jaki jest z tym związany, wobec kryzysu bezpieczeństwa dla nas i dla całej Europy, można powiedzieć, że dla świata, potrzebna jest nowa koncepcja NATO i dlatego to nasze spotkanie, przed najbliższym szczytem NATO, które odbędzie się za dwa dni w Brukseli, jest tak bardzo ważne – mówił polski prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że obecność wojsk NATO w państwach wschodniej flanki powinna zmienić swój profil z „enhanced forward presence” i „tailored forward presence” na „defenced forward presence”, czyli obronną, stałą obecność. – Obronną czyli jednocześnie wzmocnioną pod względem ilościowym, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, o wyposażenie tych żołnierzy, jeżeli chodzi o infrastrukturę NATO na naszych terenach. Takie są wymagania współczesności – podkreślał.

Nasz prezydent sugerował też, by nie respektować porozumienia pomiędzy NATO i Rosją z 1997 roku. – Te zachowania zresztą jednoznacznie pokazują chyba dzisiaj ostatecznie całemu sojuszowi, trzeba to głośno powiedzieć, że akt stanowiący NATO-Rosja, po prostu przestał istnieć. Po prostu ten akt już nikogo nie wiąże. Rosja pokazała że nie czuje się nim związana – przekonywał.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda ostrzega Białoruś

Polski polityk miał też kilka słów do przekazania władzom Białorusi. – Jeżeli Białoruś przyłączy się do Rosji, jeżeli będzie razem z Rosją atakowała Ukrainę, uważam że będzie oczywista konieczność nałożenia na Białoruś takich samych sankcji, jak na głównego agresora, czyli na Rosję i tutaj na pewno uważam że i NATO i wspólnota europejska, UE i wszystkie uczciwe kraje powinny jasno sprawę postawić. Kto się przyłączy do agresora, do Rosji, powinien być sankcjonowany tak samo – mówił Duda.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Misja pokojowa NATO na Ukrainie. Andrzej Duda odrzuci propozycję MON?