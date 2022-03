Wojna na Ukrainie. Ukraińcy wskazali winnego bestialskiego oblężenia Mariupola. „To ulubieniec Putina”

W czasie trwającej już blisko miesiąc wojny na Ukrainie Mariupol stał się symbolem rosyjskiego okrucieństwa, a wręcz bestialstwa. Rosjanie od wielu dni prowadzą tam bombardowania obiektów cywilnych. Wielokrotnie uniemożliwiali też otwarcie korytarzy humanitarnych.

Wojna na Ukrainie. Ukraińcy wskazali winnego oblężenia Mariupola

Anton Heraszczenko z ukraińskiego MSW poinformował, kto kieruje rosyjskim oblężeniem Mariupola. Swój wpis na Telegramie zaczął od słów „Do Hagi i Trybunału”.

„Oblężenie Mariupola jest osobiście kierowane przez generała pułkownika Michaiła Mizincewa, który kierował operacją w Syrii. To ulubieniec Putina. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej od grudnia 2014 r., generał pułkownik od 2017 r”. – napisał Heraszczenko na Telegramie. „To on nakazał zbombardowanie szpitala położniczego, dziecięcego, teatru dramatycznego i domów cywilów. To on niszczy Mariupol, tak jak niszczył syryjskie miasta” – dodał doradca ukraińskiego MSW.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie



Wojna na Ukrainie. Grecki szef MSZ chce jechać do Mariupola

We wtorek 22 marca szef greckiego MSZ Nikos Dendias zapowiedział, że Grecja chce wysłać swój konwój z pomocą humanitarną do Mariupola. – Naszym priorytetem, priorytetem rządu greckiego, jest ochrona Greków z diaspory, ale także ludności cywilnej – podkreślił szef greckiego MSZ.

Dendias zapowiedział też, że sam ruszy z pomocą. – Zamierzam towarzyszyć tej pomocy osobiście, w porozumieniu z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, panem Maurerem, z którym już jesteśmy w kontakcie – stwierdził.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Pentagon o sukcesach Ukraińców pod Kijowem. „Przejmują inicjatywę”