Najnowszy sondaż. PiS na czele, ale partia Jarosława Kaczyńskiego ma pewien problem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to do urn wyborczych wybrałoby się 63,6 proc. osób, z czego 51,2 proc. „na pewno”. Z kolei głosować nie zamierzałoby 27,2 proc. ankietowanych, z czego 13,5 proc. „zdecydowanie”. 9,1 proc. pytanych nie było pewnych, jaką decyzję by podjęło – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Najnowszy sondaż parlamentarny. Pięć partii w Sejmie

Spośród badanych najwięcej osób wskazało, że zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę – 34,6 proc. badanych. Koalicję Obywatelską wybrało 23,2 proc. respondentów. Na podium z wynikiem 11,1 proc. znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni.

Tuż za podium uplasowałaby się Lewica z poparciem na poziomie 6,9 proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja, którą w badaniu wskazało 6,7 proc. ankietowanych. Pod progiem wyborczym znalazło się PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4,8 proc. Trudności ze wskazaniem odpowiedniej partii miało 12,7 proc. respondentów.

Jaki podział mandatów w Sejmie?

Gdyby poparcie przełożyć na mandaty, to PiS miałby 215 reprezentantów w Sejmie. Partia Jarosława Kaczyńskiego konsekwentnie prowadzi w przedwyborczych sondażach, ale straciła poparcie na tyle, że potrzebowałaby koalicjanta.

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 138 miejsc w Sejmie, a Lewica na 55 mandatów. PSL przypadłoby 27 reprezentantów, a Konfederacja miałaby 25 posłów.

Sondaż przeprowadziła w dniach 18 i 19 marca pracownia United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Badania przeprowadzono metodą CAWI, czyli ankietą elektroniczną, na grupie 1000 Polaków.



Czytaj też:

Sondaż. Czy Polacy obawiają się kolejnych działań Rosji?