Ołena Zełenska dziękuje innym pierwszym damom za pomoc. Ważną rolę odgrywa Agata Kornhauser-Duda

Ołena Zełenska podziękowała na łamach „Le Parisien” pierwszej damie Francji Brigitte Macron i innym pierwszym damom za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa chorym dzieciom z Ukrainy. Małżonka prezydenta Ukrainy wskazała, że po inwazji Rosji wystosowała apel do pierwszych dam o wsparcie i żona prezydenta Francji była jedną z pierwszych, która na niego odpowiedziała. Dodała, że ich relacje były „ciepłe i przyjazne”. Zełenska podziękowała też wszystkim Europejczykom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Stwierdziła, że należy im się za to pokojowa nagroda Nobla.

Wojna na Ukrainie. „Są łzy, kiedy widzę ofiary”

Pierwsza dama Ukrainy podkreśliła, że każdego dnia podziwia swojego męża. „Czy jestem zaskoczona? Nie. Wołodymyr zawsze taki był: zdeterminowany i spokojny. W czasie wojny wszyscy Ukraińcy i cały świat wyraźnie dostrzegli zasady, które wyznaje i poczuli w nim siłę. Nigdy nie porzuci tego, co leży w interesie Ukrainy” – zapewniła. „Są łzy, kiedy widzę ofiary, zmarłe dzieci, rodziny zastrzelone lub zakopane pod gruzami własnych domów. Nie mogę się powstrzymać” – przyznała. Zaznaczyła jednak, że nie ma paniki. „Panika pojawia się, gdy nie wiesz, co robić. Ja doskonale wiem, co musimy zrobić i Ukraińcy też wiedzą. Naszym planem jest ochrona Ukraińców i zwycięstwo” – wskazała. Zełenska oświadczyła też, że konieczne jest ustanowienie bezpiecznych korytarzy humanitarnych.

Zełenska współpracuje z Brigitte Macron i Agatą Kornhauser-Dudą

„The Guardian” zwraca uwagę, że Zełenska współpracuje z Brigitte Macron, ale też polską pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przy ewakuacji chorych dzieci z Ukrainy, a zwłaszcza chorych onkologicznie, którzy wymagają leczenia ratującego życie. „«Konwoje życia» są bezprecedensowe” – oceniła ukraińska pierwsza dama. Jak wyjaśniła, niektóre dzieci zostaną w Polsce, a inne zostaną przetransportowane do Francji, Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

„Wasi synowie zabijają ukraińskich cywilów”

Zełenska oświadczyła, że nie ma „nic do powiedzenia” Rosjanom, którzy poparli atak Władimira Putina na jej kraj, ale zwróciła się do matek rosyjskich żołnierzy. „Wasi synowie zabijają ukraińskich cywilów, kobiety, dzieci, całe rodziny. Przybyli tu po to i systematycznie wykonują polecenia swoich przełożonych. Nie przybyli ze «specjalną operacją». Przybyli, by eksterminować ludzi. Rosyjscy żołnierze tu giną, przeklinani przez inne matki. Putin obiecał wam odszkodowanie za ich śmierć. Nie wiem, jakie odszkodowanie może zastąpić dziecko” – powiedziała Zełenska.

