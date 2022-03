Nowe ustalenia „Wprost” w sprawie owianego tajemnicą „Szpiegowa”

Temat odebrania Rosjanom mienia poradzieckiego na terenie Warszawy powrócił wraz z napaścią Rosji na Ukrainę, ale wcześniejsza nieobecność sprawy „Szpiegowa” i innych nieruchomości w mediach, nie oznacza, że miasto nie prowadziło żadnych działań.

„Wprost” dotarł do informacji, które rzucają nowe światło na tę sprawę.

Federacja Rosyjska zajmowała dotąd łącznie aż 9 nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Od 40 lat było to możliwe dzięki porozumieniom międzyrządowym z 1974 i 1978 r. Chodzi o cztery budynki, które są wykorzystywane do celów dyplomatycznych i są to: budynek Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej 49, Wydział Konsularny przy ul. Belwederskiej 25, mieszkania pracowników ambasady przy ul. Beethovena 25 i do niedawna budynek Ambasady Ukrainy przy Szucha 7 (ta ostatnia nieruchomość została już zabezpieczona).