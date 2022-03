Ławrow reaguje na propozycję Kaczyńskiego i ostrzega: Mam nadzieję, że oni rozumieją o czym mówią

– Mam nadzieję, że oni rozumieją o czym mówią – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji w wystąpieniu skierowanym do słuchaczy i pracowników naukowych Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. – To byłoby bezpośrednie starcie między siłami zbrojnymi Rosji i NATO, którego wszyscy nie tylko starali się uniknąć, ale też podkreślali, że co do zasady nie powinno to mieć miejsca – stwierdził rosyjski polityk, cytowany przez Reutersa.

Wojna na Ukrainie. Propozycja Kaczyńskiego

Z propozycją wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO wyszedł w ubiegłym tygodniu, w czasie wizyty w Kijowie, prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy – powiedział wicepremier ds. bezpieczeństwa. Jak dodał, „ta misja nie może być bezbronna”. Dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły, Kaczyński powiedział, ze „to jest wezwanie do podjęcia tej sprawy”. – W tej chwili mówienie o szczegółach byłoby co najmniej przedwczesne. Ale to nie jest sprawa, o której dotąd nie rozmawiano, chociaż akurat nie na forach natowskich ale na forach, które są związane z sytuacją, która się teraz dzieje i która zagraża całej naszej cywilizacji – wyjaśnił.

Onet ustalił, że projekt misji powstaje w ścisłej tajemnicy w ministerstwie obrony i zakłada on utworzenie liczącego na początku do 10 tys. żołnierzy specjalnego międzynarodowego kontyngentu wojskowego, do którego zadań należałoby m.in. zabezpieczanie korytarzy humanitarnych.

Polska zgłosi formalnie pomysł w NATO

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że propozycja utworzenia misji pokojowej na Ukrainie zostanie formalnie złożona na nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli, który odbędzie się w czwartek 24 marca. – Będziemy omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej w Ukrainie – przekazała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Zaznaczyła jednak wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie wyślą własnych żołnierzy do Ukrainy. Taką możliwość wyklucza też szef NATO Jens Stoltenberg. Z kolei gotowość do wysłania wojsk na misję pokojową zgłosiła Dania. – Mamy dekady doświadczeń w takiej pracy i zdecydowanie uważam, że Dania może w tym współuczestniczyć i coś zmienić – powiedział duński minister obrony Morten Bodskov.

