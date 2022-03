Janusz Kowalski wróci do rządu? Piotr Müller komentuje

We wtorek 22 marca Interia nieoficjalnie podała, że Janusz Kowalski już wkrótce może wrócić do rządu. Tego samego dnia do wielu dziennikarzy miała trafić informacja, że polityk Solidarnej Polski ma szansę na odbudowę zlikwidowanego w 2019 roku Ministerstwa Energii.

Według wspomnianego źródła poseł jest jednak szykowany do objęcia innego stanowiska: Janusz Kowalski miałby zostać wiceministrem rozwoju. Źródło portalu przekazało, że nominacja miałaby stanowić rodzaj wsparcia dla rządu na odcinku energetyki oraz unijnej polityki klimatycznej. Przypomnijmy – Janusz Kowalski został odwołany z roli sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w 2021 roku.

Czy Janusz Kowalski wróci do rządu?

Do tych medialnych spekulacji odniósł się Piotr Müller w programie „Gość Radia Zet”. – Czy Janusz Kowalski wraca do rządu? – zapytała prowadząca audycję Beata Lubecka. – Takich decyzji premier jeszcze nie podjął. Wiemy, że w kuluarach medialnych takie informacje się pojawiają, ale jeżeli takie informacje będą podjęte, to wtedy będę komunikował. Takiego podpisu premiera ani wniosku złożonego przez ministra właściwego, bo to jest na wniosek ministra, jeszcze nie widziałem w kancelarii premiera – powiedział rzecznik polskiego rządu.



W dalszej części programu dziennikarka dopytywała, czy Janusz Kowalski obejmie funkcję wiceministra rozwoju. Piotr Müller przekazał, że nie widział wniosku, na mocy którego do takiej zmiany miałoby dojść. – Wiem tyle, co kuluary polityczne mówią – powiedział rzecznik rządu.

Czytaj też:

Posłowie pilnie poprawiają ustawę o pomocy uchodźcom. Czarzasty o ruchu Konfederacji: Rzadko to się zdarza w Sejmie. Dziękuję