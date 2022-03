Narada z udziałem Dudy, Morawieckiego i Kaczyńskiego. Prezydent zdradził, o czym rozmawiano

W środę 23 marca w BBN odbyła się narada z udziałem m.in. Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka oraz Jarosława Kaczyńskiego. Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie i propozycje, które zostaną przedstawione na nadzwyczajnym szczycie NATO i szczycie UE.

- Dzisiaj dyskutowaliśmy o sytuacji w Ukrainie w kontekście jutrzejszego szczytu NATO. Rozmawialiśmy o tych aspektach, które są dla Polski ważne. Trzeba zmodyfikować koncepcję strategiczną Sojuszu na najbliższe lata, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia - powiedział Andrzej Duda po zakończeniu rozmów.

Prezydent podkreślił, że w jego przekonaniu wymagane jest nowe podejście i także inne myślenie o obecności Sojuszu na wschodniej flance. - To powinna być stała wysunięta obronna obecność wojsk sojuszniczych. Czas na nowe podejście. Niestety Rosja pokazała, że jest agresorem i nie przestrzega prawa międzynarodowego w żadnym zakresie. Nie respektuje granic państwowych, nie przestrzega nawet praw wojny, atakując ludność cywilną - zaznaczyła głowa państwa.

Andrzej Duda o wizycie Joe Bidena w Polsce

Andrzej Duda dodał, że kolejnym omawianym tematem była wizyta Joe Bidena w Polsce. - Jest to strategiczna i symboliczna wizyta, która stanowi swoiste dopełnienie naszych ostatnich rozmów i wizyt, które miały miejsce w Polsce w ostatnich tygodniach. Z prezydentem Bidenem będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji w Ukrainie, o bezpieczeństwie Polski - stwierdził zapewniając, że Polska i USA mają jedno stanowisko w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. Według prezydenta to, że przywódca Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Polski, pokazuje, jak ważna dzisiaj jest Polska i jakie miejsce zajmuje w strukturach NATO.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Wojna Rosja – Ukraina. NATO wyśle kolejnych żołnierzy na wschodnią flankę