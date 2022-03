Wojna Rosja – Ukraina. „The Guardian”: Straty na Ukrainie mogą być końcem Ramzana Kadyrowa

Mimo dużego rozgłosu i szumu medialnego, jaki wokół swojego udziału w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji robi czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow, kadyrowcy nie odnieśli żadnych znaczących sukcesów taktycznych. Wręcz przeciwnie, wiele z ich oddziałów zostało zdziesiątkowanych i musiało wracać do Groznego, co sam Kadyrow próbował zatuszować, publikując fałszywy film, na którym udawał, że znajduje się w bunkrze pod samym Kijowem.

Wojna Rosja – Ukraina. „The Guardian”: Istnieje wiele tysięcy,Czeczenów, którzy nienawidzą Kadyrowa

Brytyjski dziennik „The Guardian”, powołując się na rozmowy z analitykami twierdzi, że straty Czeczenii w wojnie na Ukrainie mogą być zgubą Ramzana Kadyrowa.

„Wydaje się, że Kadyrow postrzega inwazję na Ukrainę jako okazję do wzmocnienia zarówno swojej władzy jak i wizerunku. Wysłanie ludzi to dla niego sposób na udowodnienie lojalności wobec rosyjskiego przywódcy, którego patronat jest podstawą włądzy Kadyrowa” – czytamy w artykule „The Guardian”

– Istnieje wiele tysięcy, może dziesiątki tysięcy Czeczenów, którzy go nienawidzą, i wiele rodzin, które są w stanie utajonej krwawej wojny przeciwko niemu i jego rodzinie, więc Kadyrow rozumie, że jeśli chce przeżyć, potrzebuje Rosji i Poparcie Władimira Putina – powiedział dziennikowi Emil Solomon Aslan z Instytutu Studiów Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. – Dlatego chce okazywać absolutną lojalność, pokazać, że może przyjechać i robić imponujące rzeczy – tłumaczy ekspert.

„Wojna na Ukrianie może przynieść odwrotny skutek dla Kadyrowa”

Dziennik informuje też, ze pomiędzy kadrowcami a regularnymi dowódcami regularnych rosyjskich wojsk toczą się ciągłe spory kompetencyjne, w ramach których czeczeńscy żołnierze pozwalają sobie na publiczne zniewagi.

„Na filmach żołnierze podkreślają, że są pod dowództwem Kadyrowa, a nie rosyjskiej hierarchii wojskowej” – wskazuje brytyjski dziennik. Kadyrowcy wszystkie działania transmitują w mediach społecznościowych i za nic mają sobie kremlowską propagandę, która wojnę każe nazywać „operacja specjalną”.

Jednak oddziały złożone z Czeczenów walczą także po stronie ukraińskiej. Są to oczywiście Czeczeni, którzy nienawidzą samego Kadyrowa i chcieliby jego obalenia. Dlatego, jak podkreślają autorki tekstu w „The Guardian”, czeczeński przywódca musi pokazać wrogom w kraju i za granicą swoją siłę, ale jednocześnie „musi utrzymać swoje siły w nienaruszonym stanie, aby utrzymać swoje brutalne rządy” . Zbyt duże straty poniesione przed Czeczenów na Ukrainie, mogą skutkować tym, że aparat represji w kraju będzie niewydolny.

„ Wydaje się, że Kadyrow był zszokowany zasięgiem ukraińskiego oporu. Wygląda na to, że zginęły dziesiątki, jeśli nie setki jego ludzi. Ma wielu ludzi, około 12 000, ale aby utrzymać się przy władzy, potrzebuje tych bojowników ” – mówi brytyjskiemu dziennikowi Aslan. „ Jeśli doznają zbyt poważnych szkód na Ukrainie, może to przynieść odwrotny skutek dla Kadyrowa. To może wyjaśniać niektóre pogłoski, że wycofał część swoich sił ” – dodał.

