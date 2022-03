Ukraina chciałaby Pegasusa do walki z Rosją. Izrael do tej pory odmawiał „obawiając się reakcji Kremla”

Izraelski dziennik „Haaretz” opublikował na swoich stronach internetowych rozmowę z ukraińskim wicepremierem i ministrem transformacji cyfrowej Mychajło Fedorowem. Dziennikarze zapytali, czy Ukraina chciałaby otrzymać od Izraela nieofensywną broń cybernetyczną, czyli przede wszystkim dobrze znany w Polsce system Pegasus produkowany przez izraelską firmę NSO Group.

Ukraina prosi o Pegsusa

Fedorow w rozmowie z „Haaretz” potwierdził, że Ukraina zdecydowanie chce i potrzebuje izraelskiej broni cybernetycznej. – Byłoby to pożytecznym instrumentem walki – podkreślił.

Jak podają „The Guardian” i „Washington Post” powołując się na źródła mające bezpośrednią wiedzę na ten temat, Ukraina ubiega się o licencje na Pegasusa co najmniej od 2019 r.

„Te wysiłki zostały odrzucone, a NSO Group, która jest regulowana przez izraelskie ministerstwo obrony, nigdy nie otrzymała pozwolenia na sprzedaż swojego oprogramowania szpiegującego na Ukrainę” – czytamy w artykule „The Guardian”.

Jednak sprzedaż Pegasusa Ukrainie pozostaje zablokowana. „Źródła zbliżone do tej sprawy twierdzą, że decyzja Izraela odzwierciedlała niechęć do denerwowania Rosji, która ma bliskie stosunki wywiadowcze z Izraelem. Źródła podały, że Izrael obawiał się, że przyznanie Ukrainie możliwości atakowania rosyjskich numerów telefonów komórkowych za pośrednictwem Pegasusa będzie postrzegane jako akt agresji na rosyjskie służby wywiadowcze” – pisze „The Guardian”. „Izrael obawiał się, że sprzedaż cyberbroni przeciwnikom Rosji zaszkodzi stosunkom Izraela z Kremlem” – informuje także „The New York Times”.

Kolejna rozmowa Putin – Bennet

W środę odbyła się także kolejna rozmowa premiera Izraeala Naftalego Bennetta z Władimirem Putinem. Według dziennika „Jerusalem Post” przywódcy omawiali sytuację na Ukrainie, a Putin złożył Bennettowi kondolencje z powodu ataku w Beer Szebie.

Bennett próbuje pełnić role mediatora pomiędzy Rosja a Ukrainą. 5 marca spotkał się z Putinem w Moskwie. Rozważa także przyjazd do Kijowa w odpowiedzi na zaproszenie, które otrzymał od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

