Trzy ważne narady w Brukseli. Wołodymyr Zełenski: Zobaczymy, kto jest przyjacielem, partnerem, a kto zdrajcą

Cztery tygodnie temu, 24 lutego, Rosjanie dokonali inwazji na Ukrainę. Od tamtego dnia, już 29. dobę, ukraińska armia broni się przed agresją i podejmowane są wysiłki dyplomatyczne na rzecz doprowadzenia do zaprzestania działań wojennych przez Rosję. Dziś w Brukseli odbędą się szczyty NATO i Unii Europejskiej, a także narada grupy G7. Weźmie w nich udział prezydent USA Joe Biden, który w środę wieczorem przyleciał do Europy. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie się o godz. 10. Następnie odbędą się rozmowy w ramach G7. Z kolei około godz. 16.30 ma rozpocząć się spotkanie liderów państw Unii Europejskiej z amerykańskim przywódcą. Rozmowy będą dotyczyć wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W szczycie NATO zdalnie będzie uczestniczył Wołodymyr Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o szczytach w Brukseli

W nocy z środy na czwartek prezydent Ukrainy podsumował miesiąc walk i ponownie wezwał świat do zatrzymania wojny. Zaapelował też do NATO o większe wsparcie dla Ukraińców. – Wszystkie sondaże pokazują, że narody Europy i Ameryki nas wspierają. Jestem wam za to wdzięczny. Wdzięczny w imieniu Ukrainy. Wszystkim w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i innych krajach za wasze wsparcie – powiedział ukraiński przywódca w opublikowanym nagraniu.

Zełenski zwrócił uwagę, że w czwartek w Brukseli odbędą się trzy ważne szczyty. – Czekamy na poważne kroki ze strony NATO, UE i G7. Na tych trzech szczytach zobaczymy, kto jest przyjacielem, partnerem, a kto jest zdrajcą. Życie można obronić tylko jednością. Wolność będzie naszą bronią – oświadczył.

facebook

Apel o pomoc do NATO

Ukraiński przywódca przypomniał, że "ukraińskie niebo nie zostało zabezpieczone przed rosyjskimi rakietami i bombami lotniczymi". – Poprosiliśmy o zamknięcie naszego nieba. Poprosiliśmy, aby pomoc NATO była skuteczna i nieograniczona dla Ukrainy. Chcemy jakiegokolwiek wsparcia bronią, której potrzebujemy. Poprosiliśmy Sojusz o zadeklarowanie, że w pełni pomoże Ukrainie w wygraniu tej wojny, oczyszczeniu naszego terytorium z najeźdźców i przywróceniu pokoju na Ukrainie – powiedział Zełenski.

Czytaj też:

Narada z udziałem Dudy, Morawieckiego i Kaczyńskiego. Prezydent zdradził, o czym rozmawiano