Joe Biden w Polsce. „«Kropka nad i» ostatnich wizyt amerykańskich polityków. To jest bez precedensu”

W piątek, tuż po szczycie NATO, spotkaniu z liderami państw Unii Europejskiej i naradzie G7, prezydent USA Joe Biden przyleci do Warszawy. Program jest jeszcze dopinany, ale wiadomo, że najważniejsze punkty wizyty zaplanowano na sobotę. Amerykański przywódca spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie dotyczące Ukrainy.

Joe Biden w Polsce. Plan wizyty

Prezydenci Polski i USA mają rozmawiać m.in. o kwestii bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO oraz o wsparciu walczącej z Rosją Ukrainy. – Prezydent Biden chce na własne oczy zobaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo wschodniej flanki i stan kryzysu uchodźczego. Będziemy też rozmawiać na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego, który prezentuje absolutnie jednoznaczne stanowisko w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę. To, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża właśnie do nas, pokazuje, jakie jest dziś znaczenie Polski zarówno w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i państwa, które stanowi największy organizm państwowy na wschodniej flance w Europie Środkowej – ocenił Andrzej Duda.

Z kolei wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował w rozmowie z RMF MF, że oprócz głównej, politycznej części wizyty, Biden może spotkać się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Trzecia część ma być poświęcona humanitarnemu wsparciu Ukrainy.

Zwieńczenie serii wizyt amerykańskich polityków

– Traktuję wizytę Joe Bidena jako „kropkę nad i” i podsumowanie wszystkich ostatnich wizyt najważniejszych amerykańskich polityków w Polsce. Nie było w ogóle w dziejach stosunków polsko-amerykańskich takiego nasilenia wizyt głównych postaci jak sekretarz stanu, sekretarz obrony, wiceprezydent i wreszcie prezydent, w jak ostatnich kilku tygodniach. To jest bez precedensu. To pokazuje, że Stany Zjednoczone chcą zamanifestować, że Polska jest dla nich ważna i w razie czego będą Polski bronić. Myślę, że dla wielu Polaków ważne jest, że takie deklaracje padną. To jest najważniejszy wymiar tej wizyty – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.