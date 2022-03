Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda wygłosił orędzie. Mówił o Pileckim i Polakach ratujących Żydów

W czwartek 24 marca prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu, w którym odniósł się do trwającej od miesiąca wojny na Ukrainie. Mówił też o dzisiejszym szczycie NATO w Brukseli i zaczynającej się w piątek wizyty Joe Bidena w Polsce.

Prezydent RP: Dzisiejszy szczyt to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę NATO

– Dokładnie miesiąc temu Rosja rozpoczęła zbrojną agresję przeciwko niepodległej i demokratycznej Ukrainie. Armia i naród ukraiński stawiają zaciekły opór najeźdźcom, bohatersko broniąc swojej ojczyzny. Nasi sąsiedzi, pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, pokazują całemu światu, czym jest prawdziwa odwaga i męstwo – mówił prezydent. – Rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Jako prezydent RP konsekwentnie zabiegam na arenie międzynarodowej o wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, a także o jeszcze większe wsparcie dla walczącej Ukrainy – dodał.

Prezydent mówił o nadzwyczajnym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli z udziałem prezydenta USA Joe Bidena.

– Polskie stanowisko jest jednoznaczne: uważamy, że nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględniać zmiany, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. Potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i infrastrukturę. Dzisiejszy szczyt to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę NATO – stwierdził Duda.

Odniósł się także do wizyty amerykańskiego w Polsce.

– Obecność przywódcy Ameryki w naszym kraju w tym trudnym czasie to niezwykle ważny sygnał, potwierdzający strategiczne relacje polsko-amerykańskie. Sojusz polsko-amerykański jest silny niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce. Jest silny, ponieważ zbudowany jest na wspólnie wyznawanych wartościach: wolności i demokracji – ocenił. – W sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie, że silne amerykańskie przywództwo jest potrzebne światu. Widzimy, jak ważna jest obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, zarówno w wymiarze wojskowym jak i gospodarczym. O tym właśnie będę rozmawiał z prezydentem USA – zapowiedział.

Duda o Pileckim i rodzinie Ulmów

Andrzej Duda w orędziu dużo mówił też o obchodzonym dzisiaj Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów.

– To święto upamiętnia tych, którzy w najmroczniejszych czasach zagłady pokazali, co to znaczy prawdziwe człowieczeństwo. Upamiętnia zarówno tych bezimiennych, jak i tych, których znamy z imienia i nazwiska. Jak rodzina Ulmów bestialsko zamordowana przez niemieckich oprawców za ukrywanie Żydów, jak rotmistrz Witold Pilecki, ochotnik do obozu w Auschwitz, jak Jan Karski, emisariusz polskiego państwa podziemnego, który zrobił wszystko, żeby świat poznał prawdę o Holokauście. Jak Irena Sendlerowa, która uratowała tysiące żydowskich dzieci – wymieniał prezydent.

– Pamięć o bohaterstwie Polaków w trakcie II wojny światowej niech będzie dla nas wszystkich powodem do dumy, ale niech będzie też dla nas inspiracją w tym trudnym czasie, kiedy koszmar wojny powrócił do Europy. Każdego dnia rosyjskie bomby i rakiety spadają na domy mieszkalne, szpitale i szkoły. Już ponad 3,5 miliona obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, stali się uchodźcami. Ponad 2 miliony uciekło przed wojną do nas, do Polski. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci – dodał.

Andrzej Duda do Polaków: Jesteście wielcy!

Duda mówił też o kryzysie uchodźczym.

– Polska przyjęła przez ostatni miesiąc więcej uchodźców, niż trafiło do całej Unii Europejskiej w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Jako państwo i społeczeństwo wspaniale zdajemy egzamin z prawdziwej solidarności. Wyzwanie, z jakim się mierzymy, jest bez precedensu. Dlatego jako władze Rzeczypospolitej rozmawiamy o bardzo konkretnym wsparciu dla Polski zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych – stwierdził. – Świat z podziwem patrzy na to jak Polska, jak miliony Polaków, zaangażowały się w pomoc uchodźcom. Przywódcy państw i międzynarodowych organizacji, z którymi rozmawiam, wyrażają wielkie uznanie dla naszej postawy i dziękują za to, co robimy – dodał.

Na koniec prezydent podziękował Polakom. – Dlatego jako prezydent RP chciałbym Wszystkim Państwu powiedzieć: Dziękuję! Dziękuję za to z całego serca, za to wielkie dobro, które okazujecie. Jesteście wielcy! – podkreślił. – Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina! Niech żyje Polska! – dodał na koniec.

Czytaj też:

Kaczyński o misji pokojowej na Ukrainie. Wicepremier uderza we Francję i Niemcy