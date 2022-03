Prezes PiS na razie zostanie w rządzie. „Chętnie pracowałbym tylko na ten jeden etat szefa partii”

Jarosław Kaczyński od czasu dojścia do władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie koalicję Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku, nie zajmował stanowisk rządowych aż do roku 2020. Jesienią 2020 r. wszedł do rządu w trakcie rekonstrukcji i został wicepremier ds. bezpieczeństwa, obejmując nadzór nad tzw. resortami siłowymi, czyli MSWiA i MON.

13 października Polska Agencja Prasowa informowała, że Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu na początku 2022 roku. Tę decyzję uzasadniano w PiS tym, że Kaczyński chce skupić się na sprawach partii i przygotować ją do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Ostatecznie tak się jednak nie stało, a wicepremier pozostał na stanowisku.

Dlaczego Kaczyński zostanie w rządzie?

W rozmowie z „Polska The Times” Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na razie nie zamierza odchodzić z rządu. – Nie odejdę. Chociaż nie ukrywam, że bardzo chętnie pracowałbym tylko na ten jeden etat szefa partii, bo po prostu partia musi przejść do bardziej energicznej działalności – powiedział prezes PiS. – No ale jest jak jest. W tej chwili nie jesteśmy przecież w stanie powiedzieć: "kończymy wojnę i zaczynamy pokój". Trwa rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie i nikt nie wie, kiedy się ona zakończy. Z uwagi na tę nadzwyczajną sytuację zdecydowałem się pozostać w rządzie – dodał wicepremier.

