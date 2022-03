Ważni politycy z państw bałtyckich udali się do Kijowa. Rozmawiali z Zełenskim

Do Kijowa udali się przewodniczący parlamentu Estonii Juri Ratas, przewodnicząca Sejmu Łotwy Inara Murniece i przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Cmilyte-Nielsen. Delegacja spotkała się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Relacja z wydarzenia pojawiła się na oficjalnej stronie i w mediach społecznościowych prezydenta Ukrainy. – Od pierwszych godzin jesteście z nami – na poziomie przywódców, na poziomie narodów. Dlatego jesteśmy wam wdzięczni. Na Ukrainie wszyscy to rozumieją, wszyscy to doceniają – powiedział Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Wizyta polityków państw bałtyckich

Przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii podpisali w Kijowie wspólne oświadczenie w sprawie „pilnej potrzeby modernizacji obrony przeciwlotniczej Ukrainy” i wezwali do zamknięcia nieba nad Ukrainą. – Z zadowoleniem przyjmujemy wszystkie inicjatywy ustawodawcze wspierające Ukrainę, o których mówicie i które realizujecie w swoich parlamentach, a także na arenie międzynarodowej. Byliście także jednymi z pierwszych, którzy pomogli z bronią – zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy w czasie spotkania z politykami z krajów bałtyckich zwracał uwagę, że Rosjanie celowo atakują ludność cywilną i niszczą infrastrukturę. – Pomoc wojskowa i finansowa ze strony państw bałtyckich i innych krajów partnerskich ma dziś kluczowe znaczenie dla Ukrainy – mówił Zełenski. Prezydent apelował też o dalsze zaostrzanie sankcji wobec Rosji i dziękował Litwie, Łotwie i Estonii za aktywne wspieranie przyspieszonego akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Kaczyński i Morawiecki w Kijowie

We wtorek 15 marca z wizytą do Kijowa udali się pociągiem premier Mateusz Morawiecki, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szefowie rządów Czech i Słowenii, Petr Fiala i Janez Jansa.

