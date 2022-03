Rosjanie uprowadzili polityka z Chersonia. To trener narodowej kadry taekwondo

Dmytro Afanasjew jest członkiem Rady Okręgu Korabel, a także trenerem narodowej kadry Ukrainy w taekwondo. O jego zatrzymaniu poinformowali m.in. członek Rady Regionalnej Chersonia Sergiej Khlan i Nexta.

Bronił żony w Chersoniu. Został pobity i porwany

Jak poinformował Sergiej Khlan, Afanasjew wszedł w konflikt z Rosjanami 22 marca. Wówczas podczas jednego z pokojowych protestów w Chersoniu okupanci chcieli zatrzymać jego żonę. Polityk i trener stanął w jej obronie. „Za to został ciężko pobity: w szpitalu zdiagnozowano liczne krwiaki i połamane żebra” – poinformował Khlan.

Na tym jednak działania Rosjan się nie skończyły. Dwie godziny później wojskowi mieli pojawić się w Domu Afanasjewa i dokonali tam przeszukania. „Okupanci znaleźli legitymację, skonfiskowali nagrania z kamer monitoringu i telefonów komórkowych członków rodzin. Zatrzymano wszystkich mężczyzn, którzy byli wówczas w domu, w tym przyjaciół Dmytra” – poinformował polityk z Chersonia.

23 marca w domu polityka miało miejsce kolejne przeszukanie. Tego samego dnia Rosjanie wypuścili jednego z mężczyzn, którego zatrzymano wraz z Afanasjewem. Poinformował on, że wojskowi stosują „brutalne tortury”. Pozostali zatrzymani nadal przebywają w niewoli. „Okupanci nie mają niczego świętego, żadnej godności, ani honoru” – napisał Khlan.

Wojna na Ukrainie. Kolejni politycy porywani przez Rosjan

To nie pierwszy raz kiedy podczas trwającej na Ukrainie wojny dochodzi do porwania polityka. 11 marca ok. 10 napastników wtargnęło do biura Iwana Fedorowa, mera Melitopola. Siłom ukraińskim udało się go uwolnić 16 marca.

W połowie marca doszło również do porwania Jewginija Matwiejewa, mera miasta Dniprorudne w obwodzie zaporoskim. W rękach wroga znalazł się również zastępca mera Enerhodaru Iwan Samojduk. Kilka dni temu ukraińskie ministerstwo kultury przekazało, że rosyjscy żołnierze porwali dyrektora Chersońskiego Obwodowego Teatru Muzyczno-Dramatycznego Ołeksandra Knyhę.

