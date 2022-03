Opozycja komentuje spóźnienie Dudy. Tusk „uprzedza pytania TVP”, a Sikorski pisze o Smoleńsku

Prezydent Andrzej Duda miał przywitać przywódcę Stanów Zjednoczonych na lotnisku w podrzeszowskiej Jesionce, jednak przed wylotem prezydenta doszło do niespodziewanych problemów. Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta poinformował, że samolot musiał zawrócić i lądował awaryjnie na Okęciu. Ostatecznie prezydent poleciał do Rzeszowa inną maszyną, a Bidena powitał na lotnisku szef MON Mariusz Błaszczak.

Spóźnienie prezydenta wywołało lawinę komentarzy, choć nie wszystkie były krytyczne. Radosław Sikorski stwierdził na Twitterze, że „nie podziela krytyki prezydenta Andrzeja Dudy za spóźnienie”. „Samolot, który się zepsuł jest amerykański a poza tym, wreszcie na pokładzie rządzi kapitan. Gdyby tak było 10 kwietnia 2010 to prezydent Kaczyński może by się spóźnił na transmisję telewizyjną, ale by żyli” – stwierdził.

Z kolei Donald Tusk zamieścił krótki, ale zgryźliwy komentarz. „Uprzedzając pytania TVP, nie byłem dzisiaj ani na Okęciu, ani na lotnisku w Jasionce” – napisał lider PO.

Dlaczego samolot z Andrzejem Dudą awaryjnie lądował?

Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta poinformował w rozmowie z Interią, że „pojawiły się drobne usterki techniczne”. – Takie rzeczy się zdarzają, więc trzeba było zawrócić. W Warszawie samolot bezpiecznie wylądował. Szybko nasza delegacja przesiadła się do drugiego samolotu, więc procedury zagrały. Przez to opóźnienie program zostanie nieznacznie zmieniony – przekazał.

– W każdym momencie lotu prezydent Andrzej Duda był bezpieczny. Samolot z Warszawy do Rzeszowa musiał zawrócić z powodów technicznych, została postawiona nowa maszyna – stwierdził natomiast minister Paweł Szrot.

Jak informowała wcześniej Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda i Joe Biden wezmą udział w rozmowach z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy. Później Biden ma spotkać się z amerykańskimi żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy trafili na Podkarpacie w ostatnich tygodniach w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. O godz. 17.45 prezydent USA wyleci z Rzeszowa do Warszawy.

