Sondaż. Czy Polacy chcą misji NATO na Ukrainie?

Według sondażu Social Changes, 52 proc. Polaków popiera pomysł wysłania na Ukrainę pokojowej misji NATO, której celem „byłaby w razie potrzeby także zbrojna ochrona ludności i korytarzy humanitarnych”. Przeciwko takiej inicjatywie, która mogłaby wywołać daleko idące skutki, opowiadało się 26 proc. badanych. Ankieterzy sprawdzili też, jak głosy rozkładają się wśród zwolenników poszczególnych partii politycznych w Polsce.

Za wysłaniem misji pokojowej jest aż 73 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy (PiS + Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry). Podobne działania NATO poparłoby 57 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni oraz 43 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko misji jest 14 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 28 proc. Polski 2050 oraz 42 proc. Koalicji Obywatelskiej.

Badanie przeprowadzono przy użyciu metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 18-21 marca 2022 roku. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1074 Polaków.

Wojna na Ukrainie. Polski pomysł misji NATO



– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił Jarosław Kaczyński, kiedy po raz pierwszy wspomniał publicznie o misji pokojowej NATO.

– Z Kijowa kieruje się tym wielkim przedsięwzięciem, więc jest to idealne miejsce, by powiedzieć to tym, którzy dziś decydują na całym świecie. Nie chodzi o słowa uznania i solidarności. Chodzi o czyny i to, co jest tutaj bezwzględnie potrzebne – o odwagę – podkreślał prezes PiS.

Jens Stoltenberg w środę 16 marca został zapytany o „polski pomysł” wysłania misji pokojowej NATO na Ukrainę. – To czego potrzebujemy, to pokój na Ukrainie. Wspieramy wszelkie wysiłki, by wynegocjować dyplomatyczne rozwiązanie. Wspieramy toczące się rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją i Ukrainą, a jednocześnie wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że to co mogą osiągnąć przy stole negocjacyjnym, zależy od sytuacji na polu bitwy – mówił. – Więc raz jeszcze – wspieramy oczywiście wysiłki pokojowe, chcemy by Rosjanie wycofali swoje oddziały, ale nie planujemy użycia sił NATO na terytorium Ukrainy – mówił.

