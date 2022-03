Prezydent Macron zgłosił plan ewakuacji cywili z Mariupola. Poparły go dwa kraje

Emmanuel Macron poinformował dziennikarzy, że w ciągu najbliższych 48-72 godzin chce porozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o sytuacji cywilów w Mariupolu. Prezydent Francji zapewnił, że wcześniej poruszył ten temat w dyskusji z merem miasta, Wadymem Bojczenką. Polityk wyraził nadzieję, że uda mu się przekonać przywódcę Federacji Rosyjskiej do doprecyzowania i wprowadzenia w życie francuskiego planu ewakuacji ludności z ostrzeliwanego od tygodni miasta.

Mariupol od wielu dni odcięty jest od pomocy humanitarnej. Ani ukraiński rząd ani międzynarodowe organizacje nie mogą bezpiecznie dotrzeć do obleganego miasta, by pomóc pozostającej tam ludności cywilnej. Obecnie nie da się nawet ustalić liczby ofiar rosyjskich ataków. Francja wspólnie z Grecją i Turcją miałyby zadbać o to, by w ramach misji pokojowej wyprowadzić z miasta pozostałych przy życiu cywili.

Wojna na Ukrainie. Wskazano winnego bestialstwa w Mariupolu

Anton Heraszczenko z ukraińskiego MSW poinformował, że oblężenie Mariupola jest osobiście kierowane przez generała Michaiła Mizincewa, który kierował wcześniej operacją w Syrii. W czasie trwającej już blisko miesiąc wojny na Ukrainie Mariupol stał się symbolem rosyjskiego okrucieństwa, a wręcz bestialstwa. Rosjanie od wielu dni prowadzą tam bombardowania obiektów cywilnych. Wielokrotnie uniemożliwiali też otwarcie korytarzy humanitarnych.

„Oblężenie Mariupola jest osobiście kierowane przez generała pułkownika Michaiła Mizincewa, który kierował operacją w Syrii. To ulubieniec Putina. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej od grudnia 2014 r., generał pułkownik od 2017 r”. – napisał Heraszczenko na Telegramie. „To on nakazał zbombardowanie szpitala położniczego, dziecięcego, teatru dramatycznego i domów cywilów. To on niszczy Mariupol, tak jak niszczył syryjskie miasta” – dodał doradca ukraińskiego MSW.

