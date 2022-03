Joe Biden: Artykuł piąty jest dla nas święty. Za wolność naszą i waszą

Andrzej Duda zaczął od podziękowań pod adresem prezydenta USA. – Panie prezydencie, te wszystkie więzi wzmacnia ogromnie wizyta pana prezydenta – podkreślał Duda. – To bardzo trudna sytuacja, panie prezydencie. Ta wielka tragedia narodu ukraińskiego to także lęk dla Polaków. My wiemy, co to rosyjski imperializm, bo nasi dziadkowie i rodzice to przeżyli. Dziękujemy za pańskie silne przywództwo. Stoimy przy USA, chcemy wspólnie realizować tę politykę, liczymy na twarde przywództwo USA w NATO, raz jeszcze dziękujemy – mówił.

Joe Biden ze swojej strony skupił się na zapewnieniach o pewności gwarancji związanych z artykułem piątym traktatu o NATO. Jest to przepis, który mówi o tym, iż „każdy atak na któregoś z członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same”.

– 25 lat temu gdy występowałem tutaj, użyłem wyrażenia „za wolność naszą i waszą”. Powiedziałem to wtedy i powtarzam teraz. Najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy razem, są nasze wartości. To wolność mediów, transparentność rządu. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach w cztery oczy, że Ameryka ma zdolność do sprostania oczekiwaniom w reszcie świata. W tej chwili ta odpowiedzialność opiera się też na Europie zjednoczonej i silnej. Nauczyliśmy się, że nie możemy dystansować się od tego, co dzieje się w Europie, bo to do nas wróci. Stabilna Europa jest rzeczą krytycznie ważną z punktu widzenia USA – mówił Biden.

Joe Biden w Warszawie: Artykuł piąty traktatu o NATO jest dla mnie świętym

Stany Zjednoczone słyszały jak mówię wielokrotnie, że artykuł piąty traktatu o NATO jest dla mnie świętym. Świętym. Najważniejszym kryterium w ciągle zmieniającym się świecie jest to, że NATO powinno być całkowicie zjednoczone. Żadnych podziałów. Wszyscy trzymamy się tej samej nuty. Jestem pewien, że Putin liczył na podzielenie nas. Ale nie dał rady i z tego się bardzo cieszę. Jesteśmy zjednoczeni – podkreślał.

– Jest to niezwykle ważne, byśmy byli w ciągłym kontakcie odnośnie tego, co każdy z naszych krajów powinien robić w kontekście tego co robi Rosja. Dziękuję, że jest pan dostępny, otwarty i informuje nas o tym czego Polacy oczekują. Zakończę tam, gdzie zacząłem. Artykuł piąty jest dla nas świętym. Świętym. Za wolność naszą i waszą, dziękuję bardzo – powtórzył.

