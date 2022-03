Burza po słowach Grodzkiego po ukraińsku. „Najwyraźniej dotknąłem czułej struny”

Tomasz Grodzki wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie ma sobie nic do zarzucenia i bardziej od reakcji polityków partii rządzącej interesuje go to, jak wyrazy wsparcia w całym jego przesłaniu odebrali walczący o swoją wolność Ukraińcy, a nie prawica, która jeszcze dwa miesiące tematu bratała się z poplecznikami Władimira Putina.

- Najwyraźniej dotknąłem czułej struny, sądząc po absurdalnych komentarzach ze strony części polityków prawicy. Wezwałbym ich wobec tego, by naprawdę wzięli się do roboty i wzorem innych krajów świata zaczęli poważnie przestrzegać sankcji wobec reżimu Putina - tłumaczył marszałek Senatu.

Polityk Koalicji Obywatelskiej pytany o to, czy nie obawia się, że może zostać odwołany ze stanowiska odparł, że nie chce się nad tym zastanawiać. - Radzę natomiast kolegom z prawicy, by posłuchali prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, czy innych polityków ukraińskich wysokiego szczebla jak błagają o to, by sankcje były skuteczne, twarde i jednoznaczne, a niestety rządzący w Polsce mają w tej sprawie sobie wiele do zarzucenia - wyjaśnił Tomasz Grodzki.