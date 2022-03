NA ŻYWO: Joe Biden w Polsce. Historyczne przemówienie prezydenta USA w Warszawie

18:47 Zakończyło się wystąpienie prezydenta USA w Warszawie. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji 18:46 twitter.com 18:44 „Niech Bóg was chroni” – tymi słowami Joe Biden zakończył swoje wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie 18:43 - Tu i teraz, niech słowa Jana Pawła II niech zapłoną jasno. Nie odpuszczajcie nadziei, nie wątpcie, nie lękajcie się - powiedział Biden.



- Dyktator chcący odbudować imperium nie da rady przeważyć nad miłością ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży. Ukraina nigdy nie ulegnie - dodał amerykański prezydent
18:43 Biden: To jest zadanie naszego pokolenia, naszych czasów. Pamiętajmy o sile, która obaliła Mur Berliński i podniosła Żelazną Kurtynę. Z tą ogromną siłą nie poradził sobie Związek Radziecki. Dzisiaj widzimy to znowu. Dumni Ukraińcy pokazują, że siła ludzi jest większa niż wola jakiegokolwiek dyktatora
18:42 Joe Biden: Musimy walczyć z korupcją z Kremla, by dać Rosjanom szansę na uczciwą przyszłość. Musimy zachować jedność. Że demokracje stoją razem. Wszyscy, także tutaj w Polsce, musimy odrobić pracę domową każdego dnia. Dlatego właśnie przybywam do Europy z konkretnym przesłaniem dla NATO, G7 i UE, dla wszystkich krajów kochających wolność. Musimy zobowiązać się do zjednoczenia przez najbliższe lata. Nie będzie łatwo, ale to cena, którą płacimy, ponieważ mrok autokracji nie da rady sprostać kagankowi wolności, który oświetla naszą drogę
18:40 Biden: Nie tym jesteście, to nie jest przyszłość, na jakąś zasługujecie. Ta wojna nie jest warta was, Rosjan. Musicie położyć jej koniec. Ameryka będzie stała ramię w ramię z wami. Europa musi zakończyć uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. USA wam w tym pomoże
18:38 Amerykański przywódca: Ze wszystkich narodów, wy Rosjanie z pewnością pamiętacie, czym są podobne sytuacje, takie jak z lat 30. czy 40. Niezależnie, czego doświadczyło wasze pokolenie, musicie pamiętać Leningrad. To nie jest już wspomnienie przeszłości, a coś, co robi teraz armia rosyjska w Ukrainie. Raptem miesiąc temu byliście krajem XXI w., mieliście plany i ambicje. Agresja Putina odcięła was od świata i cofa Rosję do XIX w. To nie jest przyszłość, na jaką zasługujecie wy i wasze dzieci. Ta wojna nie jest warta i godna was, Rosjan
18:38 Przywódca USA: Putin powinien widzieć, że nawet na Kremlu zaczynają protestować ludzie. Zaczynają uciekać z kraju. Drenaż mózgów. Zamykanie niezależnych redakcji, taktyka wygłodzenia, to co robią Rosjanie - taktyka spalonej ziemi... już teraz 200 tys. Rosjan uciekło z kraju. Chcę coś powiedzieć Rosjanom: wiem, że wy nie jesteście naszym wrogiem. Nie wierzę, że cieszycie się z mordowania cywilów i bombardowania szpitali, odcinania dostaw do potrzebujących
18:37 Biden: Rosyjskie siły blokują transporty żywności do wielu ukraińskich miasta. Nie miejcie wątpliwości jednak, że ta wojna już teraz jest strategiczną porażką Rosji. Już teraz. Putin myślał, że Ukraińcy rzucą broń. Ale w zamian Rosjanie napotkali opór i nie złamali ducha Ukraińców. Jedynie wzmocnili go. Putin wzmocnił NATO. Rosja zrobiła coś, czego się nie spodziewała. Demokracje świata są wzmocnione i zjednoczone
18:36 Joe Biden wygłosił przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent USA swoje wystąpienie rozpoczął od słów „nie lękajcie się". Wspomniał także o Lechu Wałęsie



Przemówienie prezydenta USA w Warszawie. Joe Biden zacytował Jana Pawła II i wspomniał o Lechu Wałęsie
18:32 Biden: Podczas wizyty na Stadionie Narodowym widziałem łzy w oczach matek. Uderzyła mnie hojność warszawiaków i wszystkich Polaków, aby otworzyć serca, otworzyć swoje mieszkania. Cały świat mają odpowiedzialność, aby pomagać uchodźcom. Ukraina może liczyć na USA. Zapewniam, że przyjmiemy 100 tys. uchodźców
18:30 Joe Biden w Polsce. Prezydent USA o art. 5



Prezydent USA: Sprzęt, który wysłaliśmy Ukrainie, został wykorzystany do obrony jej ziemi. Siły amerykańskie są w Europie. Nie po to, by wchodzić w konflikt z Rosją, ale by chronić naszych sojuszników. Mamy święty obowiązek w ramach art. 5 NATO, by chronić każdej piędzi terytorium NATO. Każdego sojusznika NATO 18:29 - Gospodarka Rosji zostanie zmniejszona o połowę. Wcześniej była 11. największą gospodarką świata. Wkrótce nie wejdzie nawet do 20 największych. Te sankcje są nowego rodzaju sposobem prowadzenia wojny. Drenujemy Rosję. Odpowiada za to Władimir Putin - mówi Joe Biden 18:28 Prezydent USA w Warszawie: Putin gwarantował, że nie wejdzie na Ukrainę, że nie zaatakuje. A wybrał wojnę. Powaga tego zagrożenia wymaga szybkiej i przytłaczającej reakcji Zachodu 18:27 Biden na Zamku Królewskim w Warszawie: Rosja chce przedstawić projekt NATO jako próbę imperializmu, ale to nieprawda, jesteśmy sojuszem obronnym, który nigdy nie chciał upadku Rosji. Chcieliśmy rozmawiać z Rosją. Chcieliśmy dyplomacji. Chcieliśmy wzmocnić przejrzystość i bezpieczeństwo Europy. Putin i Rosja odrzuciły każdą propozycję. Rosja od początku chciała przemocy 18:26 - Putin jest bezczelny na tyle, żeby wierzyć, że jego siła daje mu prawo, by mówić takie rzeczy - powiedział Joe Biden w Warszawie 18:26 Biden: Pamiętajmy o tym, że siła demokracji i jej działanie zawsze powinno się przeciwstawiać autokratom. Rosja chce przedstawić rozszerzenie NATO jako działanie imperialne. Ale to nieprawda. To sojusz obronny. NATO pracowało przez miesiące, by przekonać Rosję do rozmów. Chcieliśmy dyplomację, przedstawialiśmy propozycję, by zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Putin każdą propozycję odrzucał, zasłaniał się kłamstwami. Rosja od początku chciała przemocy 18:25 Amerykański przywódca w Warszawie: Przez ostatnie 30 lat siły autokratów na całym świecie walczyły dalej wyrażając swoją pogardę dla rządów prawa. Dziś Rosja zdławiła demokrację i chce zrobić to gdzie indziej, nie tylko na własnej ziemi 18:24 Joe Biden w Polsce: Ukraina walczy o swój naród, ich bohaterski opór jest walką o podstawowe zasady demokracji



- Wolność słowa, rządy prawa, wolność zgromadzeń, wolność wyznania, wolność prasy - to są podstawy wolnego społeczeństwa. Wszystkie były zawsze atakowane, każde pokolenie musiało walczyć z wrogami demokracji. Taki jest świat, świat nie jest doskonały - mówi
18:22 Joe Biden wspomina Madeleine Albright: Stała się z jednym z największych czempionów demokracji na świecie. Była moją przyjaciółką. Zmarła trzy dni temu. Całe życie walczyła o zasady demokracji. Teraz Ukraińcy walczą o swój naród, o podstawowe zasady
18:22 – Zebraliśmy się tu, w tym pięknym mieście, przed zamkiem, który jest dowodem historii ludzkości i jej walki o wolność. Warszawa przez lata stała dumnie, walcząc o wolność i triumfując – podkreśla prezydent USA
18:20 Biden: Bitwy, która trwa teraz, nie wygramy w ciągu miesięcy. Musimy się przygotować na długą walkę
18:20 Prezydent USA: Nic w tej bitwie o wolność nie było łatwe. To była długa i bolesna droga. Ale wyszliśmy z niej wolni, po wielkiej bitwie między demokracją a autokracją, między wolnością a uciskiem
18:19 – Później przyszła Solidarność. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Lechowi Wałęsie - mówi przywódca USA
18:18 Biden: Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski przywiózł przesłanie o sile wolności, sile ludzi. W obliczu brutalnego systemu to przemówienie pozwoliło wyzwolić tę ziemię i całą Europę wschodnią.
18:18 – Nie lękajcie się. To były pierwsze słowa, pierwszego wystąpienia, pierwszego polskiego papieża. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Zmieniły świat — powiedział Joe Biden
18:16 Rozpoczyna się przemówienie Joe Bidena
18:02 Tłumy warszawiaków czekają, aby wysłuchać przemówienia prezydenta USA



17:57 Joe Biden wyruszył z hotelu Marriott. Zmierza do Zamku Królewskiego
17:47 Joe Biden w Polsce



Jak podawał Biały Dom, przemówienie Bidena będzie dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych"



twitter.com 17:15 Wizyta przywódcy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest szeroko komentowana w zagranicznej prasie. Według „New York Times” „Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu”. „Decyzja prezydenta Bidena, by uczynić Polskę swoim jedynym europejskim przystankiem po szczycie NATO w Brukseli odzwierciedla nową rzeczywistość, jaką stworzyła wojna w Ukrainie: Polska nagle stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji” – napisano



Joe Biden w Polsce. Światowe media: Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu 17:19 Na godzinę 18 zaplanowano wystąpienie Joe Bidena. Prezydent USA będzie przemawiał na Zamku Królewskim w Warszawie

25 marca Joe Biden przyleciał do Polski. Przywódca Stanów Zjednoczonych spotkał się w Rzeszowie-Jasionce z amerykańskimi żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy trafili na Podkarpacie w ostatnich tygodniach w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Dzień później prezydent USA odbył rozmowę z Andrzejem Dudą. Amerykański polityk przybył także na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie w towarzystwie Mateusza Morawieckiego i Rafała Trzaskowskiego odwiedził punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

