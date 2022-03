NA ŻYWO: Joe Biden w Polsce. Historyczne przemówienie prezydenta USA w Warszawie

18:19 – Później przyszła Solidarność. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Lechowi Wałęsie - mówi przywódca USA 18:18 Biden: Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski przywiózł przesłanie o sile wolności, sile ludzi. W obliczu brutalnego systemu to przemówienie pozwoliło wyzwolić tę ziemię i całą Europę wschodnią. 18:18 – Nie lękajcie się. To były pierwsze słowa, pierwszego wystąpienia, pierwszego polskiego papieża. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Zmieniły świat — powiedział Joe Biden 18:16 Rozpoczyna się przemówienie Joe Bidena 18:02 Tłumy warszawiaków czekają, aby wysłuchać przemówienia prezydenta USA



twitter.com 17:57 Joe Biden wyruszył z hotelu Marriott. Zmierza do Zamku Królewskiego 17:47 Joe Biden w Polsce



Jak podawał Biały Dom, przemówienie Bidena będzie dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych"



Wiadomo, o czym Joe Biden może mówić w sobotę. To nie jest jego pierwsza wizyta w Polsce 17:37 Wystąpieniu amerykańskiego przywódcy będą się także przysłuchiwać politycy Lewicy



twitter.com 17:30 A także Marianna Schreiber:



twitter.com 17:28 Na miejscu są już politycy opozycji

twitter.com 17:15 Wizyta przywódcy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest szeroko komentowana w zagranicznej prasie. Według „New York Times” „Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu”. „Decyzja prezydenta Bidena, by uczynić Polskę swoim jedynym europejskim przystankiem po szczycie NATO w Brukseli odzwierciedla nową rzeczywistość, jaką stworzyła wojna w Ukrainie: Polska nagle stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji” – napisano



Joe Biden w Polsce. Światowe media: Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu 17:19 Na godzinę 18 zaplanowano wystąpienie Joe Bidena. Prezydent USA będzie przemawiał na Zamku Królewskim w Warszawie

25 marca Joe Biden przyleciał do Polski. Przywódca Stanów Zjednoczonych spotkał się w Rzeszowie-Jasionce z amerykańskimi żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy trafili na Podkarpacie w ostatnich tygodniach w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Dzień później prezydent USA odbył rozmowę z Andrzejem Dudą. Amerykański polityk przybył także na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie w towarzystwie Mateusza Morawieckiego i Rafała Trzaskowskiego odwiedził punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Joe Biden w Polsce. Komentarze amerykańskich mediów

Wizyta przywódcy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest szeroko komentowana w zagranicznej prasie. Według „New York Times” „Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu”. „Decyzja prezydenta Bidena, by uczynić Polskę swoim jedynym europejskim przystankiem po szczycie NATO w Brukseli odzwierciedla nową rzeczywistość, jaką stworzyła wojna w Ukrainie: Polska nagle stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji” – napisano. Amerykański dziennik podkreślił, że „Polska, która długo pozostawała na obrzeżach Europy, znalazła się dziś w centrum uwagi”.

Z kolei „Washington Post” napisał, że „wizyta Joe Bidena w Polsce odzwierciedla położenie kraju w centrum kryzysu uchodźczego”.

Czytaj też:

Joe Biden w Polsce. Światowe media: Polska stała się osią, wokół której obracają się nadzieje Zachodu